Hagenbeck: Mega-Überraschung im Tiger-Gehege!

Ungeplanter Kindersegen im Tiger-Gehege von Hagenbeck: Tigerweibchen Maruschka hat am 27. Mai auf der Freianlage ein Zwillingspärchen zur Welt gebracht – zur Überraschung von Tierpflegern und Besuchern. Eigentlich waren Tiger und Tigerin separat gehalten worden, haben aber wohl heimlich zueinander gefunden, mit süßem Ergebnis.

Dass eine Tigergeburt tagsüber im offenen Gelände stattfindet, ist selten und eher unüblich, normalerweise gebären Raubkatzen ihren Nachwuchs im Schutz der Nacht. Auch die elf Jahre alte Maruschka hätte ihre Jungen nachts im ungestörten Innenbereich zur Welt bringen können, doch sie entschied sich, die Zwillingskätzchen seelenruhig auf der Außenanlage zu bekommen.

Geplant war der Nachwuchs nicht: Maruschka war während der Rolligkeit eigentlich extra von Tiger Yasha separiert worden. Trotzdem ist die Freude über die Mini-Tiger groß: „Für die Arterhaltung dieser seltenen Tiere ist die Zucht innerhalb des europäischen Erhaltungszuchtprogramm von großer Wichtigkeit“, so Hagenbeck-Tierarzt Dr. Michael Flügger.

Maruschka säugt ihre Jungen ungewöhnlicherweise auf der Freianlage.

Nach der Geburt wurde Maruschka mit einem Huhn in den sicheren Innenbereich ihrer Anlage gelockt, wo sie in Ruhe die Jungen säugen kann. „Gerade der große Wassergraben ist für die noch blinden Jungtiere sehr gefährlich“, sagt Dr. Guido Westhoff, Zoologischer Direktor bei Hagenbeck.

Tigermutter Maruschka hat schon 2017 vier Jungtiere zur Welt gebracht.

Die kommenden sechs Wochen wird die Tigermutter für die Besucher nicht zu sehen sein. Erst wenn die Jungtiere stabil genug sind, geht es für ausgiebige Erkundungsgänge in das kleinere und speziell auf Jungtiere angepasste Mutter-Kind-Gehege. Den letzten Tigernachwuchs gab es 2017 im Tierpark Hagenbeck. Damals brachte Maruschka vier gesunde Tigerjungtiere auf die Welt, die heute in verschiedenen Zoos in Europa leben. Bereits 2015 hatte sie im Tierpark zwei Junge bekommen, die aber wenige Wochen nach der Geburt verstarben.

Die Nachricht von gesunden, süßen Tigerbabys kommt für den Tierpark gerade recht. In jüngster Zeit dominierten Berichte über das Zerwürfnis zwischen Betriebsrat und Tierpark-Chef die öffentliche Wahrnehmung. Jüngst wurde gar eine weitere Strafanzeige gegen Geschäftsführer Dirk Albrecht gestellt, wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit.