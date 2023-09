Deutschlands größtes Containerschiff kommt erstmals nach Hamburg

Die „Berlin Express“ ist 400 Meter lang, mehr als 60 Meter breit und kann fast 24.000 Container transportieren. Sie ist eines von gleich zwölf riesigen Containerschiffen, die Hapag-Lloyd in Korea geordert hat. Und nur offiziell das allererste ihrer Art.

Wie riesengroß die neue „Berlin Express“ ist, kann man am besten im direkten Vergleich mit ihrer Namensvetterin beurteilen.

Vor 20 Jahren hatte Hapag-Lloyd bereits ein Schiff gleichen Namens bauen lassen, seinerzeit ein echter Riese: 320 Meter lang, 42 Meter breit, mit Platz für 7510 Container. Ihre Nachfolgerin, die am Dienstagnachmittag erstmals die Elbe hinauf nach Hamburg fährt, ist 80 Meter länger, fast 20 Meter breiter – und kann mehr als das Dreifache an Containern transportieren!

Hafen Hamburg: „Berlin Express“ wird am Montag getauft

Mit einer Kapazität von 23.660 Containern ist die „Berlin Express“ eines der größten Containerschiffe der Welt und das größte Deutschlands. Den zweiten Titel muss sie sich aber teilen: Derzeit entstehen in Südkorea weitere Schiffe der „Hamburg Express“-Klasse, insgesamt sollen es einmal zwölf werden. Jedes Einzelne erzeugt mit 18,5 Megawatt Generatorleistung so viel Strom, dass es rund 40.000 Haushalte ein Jahr lang versorgen könnte. Als Treibstoff kommt neben klassischem Schiffsdiesel auch LNG infrage.

Auch wenn die „Berlin Express“ offiziell die erste ihrer Art ist: Die „Manila Express“ hat ihr Schwesternschiff heimlich, still und leise überholt. Sie war bereits vor einigen Tagen in Hamburg. Den großen Empfang bekommt die „Berlin Express“ aber nicht allein wegen ihres Namens: Sie wird am Montag (2. Oktober) in Hamburg getauft. Taufpatin ist Elke Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.

Hafen Hamburg: „Berlin Express“ kommt am Dienstag an

Die Tauffeierlichkeiten gelten als Auftakt zur Feier zum Tag der Deutschen Einheit, die in diesem Jahr in Hamburg stattfindet. Während die ein großer Rummel zu werden versprechen, ist die Arbeit auf einem Containerriesen eher etwas für stillere Naturen: Nur 27 Seeleute sind notwendig, um die „Berlin Express“ um den Globus zu steuern.

Wer das Schiff begrüßen will: Es wird am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Strandperle erwartet, bevor es rückwärts zum Terminal Burchardkai geschleppt wird.