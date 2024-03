Darum fahren heute Blaulicht-Konvois durch Hamburg

Wer am Samstag jede Menge Rettungs- und Einsatzfahrzeuge sieht, braucht keine Angst zu haben: Die Blaulicht-Konvois sind Teil einer Großübung für die kommende Fußball-EM 2024. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Regelmäßig trainiert die Medizinische Task Force (MTF) des Bundes den Ernstfall. Diesmal sogar länderübergreifend mit drei Einheiten aus Hamburg und Niedersachsen. Insgesamt werden am Samstag rund 750 Menschen auf einem Gelände im Hamburger Westen im Einsatz sein. Ab 8 Uhr wird dort die medizinische Versorgung von rund 150 Verletzten trainiert.

Aus diesem Grund werden morgen rund 90 Einsatzfahrzeuge im Laufe des Tages durch die Stadt fahren, um zum Übungsgelände zu gelangen. Dort werden dann die katastrophenmedizinische Behandlung von Verletzten und länderübergreifende Abläufe bei einem Massenanfall von Verletzten geprobt.

Die nicht-öffentliche Übung ist der Höhepunkt der Euromed-Übungsreihe, eine vom Bundesinnenministerium geförderte Begleitmaßnahme zur Uefa Euro 2024.

Großübung in Hamburg: Einsatzkräfte proben den Notfall für die Fußball-EM 2024

Ein Sprecher des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagte zur MOPO: „Durch die Teilnahme sollen die Einsatzkräfte (standardisierte) Abläufe trainieren und so in ihrer Handlungssicherheit gestärkt werden. Es ist wichtig, regelmäßig Übungen durchzuführen. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die (bundeslandübergreifende) Zusammenarbeit einer großen Zahl von Einsatz- und Führungskräften im Ernstfall gelingt und Schnittstellen nahtlos ineinandergreifen.“

Die Fußball-Europameisterschaft findet zwischen dem 14. Juni 2024 und dem 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Auch das Hamburger Volksparkstadion ist Austragungsort von einigen Begegnungen. Vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden im Volksparkstadion ausgetragen. Los geht’s hier am 16. Juni um 15 Uhr. Dann spielen die Niederlande gegen einen noch nicht feststehenden Playoff-Gegner. Kroatien trifft am 19. Juni auf Albanien, die Türkei auf Tschechien (26.6.). Die Tschechen werden auch am 22. Juni in Hamburg spielen – gegen wen steht noch nicht fest. Das Viertelfinale wird am 5. Juli im Volkspark ausgetragen.