Volkspark fest in türkischer Hand! Diese EM-Spiele finden in Hamburg statt

Mit Spannung blicke Fußball-Europa auf die Auslosung der EM-Vorrundengruppen in der Elbphilharmonie. Nach der Zeremonie in der Hafencity steht nun auch fest, auf welche Stars sich Hamburgs Fans freuen dürfen. Und so viel dürfte fest stehen: Am 26. Juni wird die Hansestadt fest in türkischer Hand sein! Und auch die Niederländer schauen in Hamburg vorbei.

Insgesamt fünfmal im EM-Sommer wird das Volksparkstadion zum Nabel der europäischen Fußball-Welt. Vier Vorrundenpartien und ein Viertelfinale finden im HSV-Stadion statt. Doch so sehr sich Hamburg darüber freut, Teil des Turniers sein zu können: Ein wenig Enttäuschung herrschte nach der Auslosung dann doch vor. Die ganz großen Namen machen erst mal einen Bogen um Hamburg.

Ob nun Frankreich, England, Italien, Spanien, Italien oder Portugal. All diese Nationen wurden an den Hamburg-Gruppen vorbeigelost. Ohnehin stehen erst zwei der vier Vorrundenpartien, die im Volkspark ausgetragen werden, fest. Kroatien trifft am 19. Juni auf Albanien, die Türken auf Tschechien (26.6.). Das wird heiß! Dass die Türken bereits Stimmungs-Europameister sind, bewiesen sie zuletzt beim 3:2-Testsieg in Berlin gegen das DFB-Team. Die anderen beiden Hamburg-Paarungen sind erst nach den Playoffs klar, bei denen im März die letzten drei EM-Starter ermittelt werden.

Auch die Niederlande schauen in Hamburg vorbei

Auf einen davon warten die Niederländer. Sie treffen am 16. Juni, zur Hamburg-Premiere dieser EM, auf Polen, Estland, Wales oder Finnland. Die Tschechen bekommen es am 22. Juni mit Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan zu tun. Für Tschechien wird Hamburg durch gleich zwei Vorrundenauftritte so etwas wie die Heimatstadt dieser EM.

Erstmal also keine Knaller in Hamburg. Aber: Zu eine Hammerpartie könnte es trotzdem noch kommen: Im Viertelfinale, das am 5. Juli im Volkspark ausgetragen wird.

Vier Hamburger Profis hoffen noch auf ein EM-Ticket

Besonders reizvoll dürfte die Auslosung für einige Hamburger Profis sein. HSV-Profi Anssi Suhonen hofft nach überstandener Verletzung auf seine rasche Rückkehr in Finnlands Kader und hätte, im Falle einer Qualifikation durch die Playoffs, ein Heimspiel im Volkspark. Auch die St. Pauli-Profis Karol Mets (Estland), Manolis Saliakas (Griechenland) und Daniel Sinani (Luxemburg) winkt bei geglückter Qualifikation ein Auftritt in ihrer Wahlheimat – wenn auch im falschen Stadion.