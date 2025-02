Hunderte bei Demo in Hamburger City: „Wir sind für die Zukunft unserer Kinder hier“

Am Tag vor der Bundestagswahl wird es noch einmal richtig voll in der Hamburger Innenstadt: Rund 80.000 Menschen werden bei zwei Demonstrationen gegen Rechts erwartet. Und auch in Heimfeld (Bezirk Harburg) wird gegen den Auftritt eines AfD-Abgeordneten demonstriert. Die MOPO ist in der City vor Ort und hält Sie in diesem Liveticker auf dem Laufenden.

Aus der Innenstadt berichten Daniel Dörffler, Marius Röer und Elias Lübbe

13.02 Uhr: „Wir sind heute für die Zukunft unserer Kinder auf die Straße gegangen“, sagen Rebekka und Matthias aus Billstedt. Auf ihren Schultern sitzen ihre Töchter Tessa (l.) und Edda (beide 4). Die Organisationen der Demonstration haben einen eigenen Familienbereich eingerichtet. „Klimaschutz oder der soziale Frieden sind uns sehr wichtig“, so die 35-Jährige und der 52-Jährige. Von der Stimmung sind die beiden begeistert: „Es ist toll, gerade für die Kinder, die zum ersten Mal bei sowas dabei sind“, sagen sie.

Rebekka (35) und Matthias (52) mit ihren Kindern Tessa (l) und Edda (beide 4) Marius Röer Rebekka (35) und Matthias (52) mit ihren Kindern Tessa (l.) und Edda (beide 4)

12.50 Uhr: „Ey, es wär so cool, wenn einfach alle lieb zueinander wären“, steht auf dem Schild von Malim. Die 28-jährige Studentin aus Altona-Altstadt ist zusammen mit Hannes (35) aus Ottensen zur Demo gekommen. Sie sagt: „Geltendes Recht wird zunehmend infrage gestellt, Menschenrechte bedroht. Ich bin heute hier für ein Mehr an Miteinander.“ Hannes ergänzt: „Ich blicke pessimistisch auf die morgige Wahl, an Merz werden wir leider nicht vorbeikommen.“

„Ich bin heute hier für ein Mehr an Miteinander“, sagt Studentin Malim. Marius Röer „Ich bin heute hier für ein Mehr an Miteinander“, sagt Studentin Malim.

12.35 Uhr: Zahlreiche Demonstranten haben selbstgebastelte Plakate mitgebracht. „AfD? Digga, nicht in meiner Stadt“ und „Herz statt Merz“ steht under anderem darauf.

Viele Demo-Teilnehmer haben Plakate dabei. Marius Röer Viele Demo-Teilnehmer haben Plakate dabei.

12.21 Uhr: Es gibt eine Schweigeminute anlässlich zum fünften Jahrestages vom Anschlag von Hanau. Damals tötete ein Rechtsextremer neun Menschen.

12.19 Uhr: Die erste Rede hält Annika Kruse von Fridays for Future. „Der gesamte Wahlkampf ist getrieben von Populismus, über die Themen, die uns wirklich bewegen – Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Zusammenhalt – wird nicht geredet. Deshalb sind wir heute hier“, sagt Kruse. „Wir haben gesehen, dass Demokratien sind abschaffen können, aber das werden wir nicht zulassen. Jetzt sind wir gefragt, die Brandmauer zu verteidigen. Wir bleiben stark!“

12.10 Uhr: Hunderte Menschen haben sich an der Station Rödingsmarkt versammelt. Noch ist die Bühne leer. Zum Warmup läuft der Song „Schrei nach Liebe“ von Die Ärzte.

Demos in Hamburg: Das ist heute geplant

+++ Den Auftakt macht um 12 Uhr die Demonstration „Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt“. Mitorganisatoren sind unter anderem Fridays For Future, der DGB Hamburg, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Türkische Gemeinde. Startpunkt des Demonstrationszuges ist die Ludwig-Erhard-Straße. Von dort geht es zum Hauptbahnhof und zum Glockengießerwall.

+++ Dort startet dann um 14.30 Uhr die Demonstration „Klare Kante gegen Rechts“ als Demo-Rave mit Lkw, DJs und Live-Acts, bei der 25.000 Menschen erwartet werden. Den Organisatoren gehe es darum, „ein klares Zeichen gegen Spaltungsversuche“ zu setzen. Wie bereits bei der Demonstration „Hamburg hält dagegen“ am 1. Februar, bei der rund 65.000 Teilnehmer vor Ort waren, sind der Migrationsvorstoß von Friedrich Merz und das Erstarken der AfD Kerngegenstand der Proteste.

+++ Auch auf der anderen Elbseite kommt es am Samstag in Heimfeld zu Versammlungen gegen Rechts. Konkret ist der AfD-Wahlkampfabschluss in der Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle um 16 Uhr wohl einigen Harburgern ein Dorn im Auge. Am S-Bahnhof Heimfeld sollen nach Angaben der Polizei deshalb zwei Veranstaltungen mit dem Namen „Faschismus 2.0 verhindern“ und „Und Tschüß“ stattfinden, bei denen 500 und 100 Teilnehmer erwartet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nordafrikaner“: Wie die AfD mit Fake News zum getöteten Türsteher Stimmung macht

+++ Das „Harburger Bündnis Demokratie und Zusammenleben in Vielfalt“ ruft zudem um 15 Uhr am Alten-Postweg-Rondell zur Kundgebung „Harburg zusammen für Demokratie und Vielfalt“auf. Unterstützt wird die Demo von Harburger Musikern verschiedenster Stilrichtungen wie Werner Pfeifer, Rapper Lasko und Singer-Songwriter Marlo Großhardt. Auch Harburgs Chöre treten auf.