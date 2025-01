AfD-Chef Chrupalla in Hamburg: Rangeleien! Wasserwerfer gegen Demonstranten

Erst vor etwas mehr als einer Woche demonstrierten 16.000 Menschen vor dem Hamburger Rathaus gegen den Auftritt der AfD-Politikerin Alice Weidel – am Sonntag steht jetzt der nächste Besuch eines hochrangigen AfD-Politikers an. Bundesvorsitzender Tino Chrupalla tritt beim Wahlkampfauftakt in Heimfeld auf. Dagegen wurden gleich drei Demonstrationen angemeldet. Die MOPO hält Sie in diesem Liveticker auf dem Laufenden:

Es berichten: Annalena Barnickel, Marius Röer, Daniel Gözübüyük, Ivan De Vincenzi, Gregory Straub

15.10 Uhr: Mittlerweile hat auch die zweite Kundgebung vor der St. Paulus Kirche begonnen. Pröpstin Carolyn Decke hat das Wort ergriffen. „Harburg steht für ein friedliches Zusammenleben, wollen dafür ein Zeichen setzen“, sagt sie, während sie aber immer wieder unterbrochen wird. Sie ergänzt: „Alle, die für die Spaltung der Gesellschaft stehen, sind nicht wählbar.“

15 Uhr: Unzählige mit dem Auto angereiste Demoteilnehmer sorgen unterdessen für verstopfte Straßen in den restlos zugeparkten Wohngebieten rund um die Kundgebung. Die Polizei versucht, wenigstens die Kreuzungen freizuhalten.

14.50 Uhr: Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei, „ganz Hamburg hasst die Polizei“ rufen die Demonstranten dazu. Der Wasserwerfer kommt erneut zum Einsatz.

Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei. Marius Röer Es kommt zu Rangeleien mit der Polizei.

14.40 Uhr: Immer wenn AfD-Anhänger entlanglaufen, wird laut gebuht und „Nazis raus“ gerufen. Erneute Warnungen werden ausgesprochen: „Lassen Sie die Leute friedlich passieren“. Polizisten und Demonstranten stehen sich jetzt gegenüber.

14.20 Uhr: Nach mehrmaligen Aufforderungen, Angriffe zu unterlassen, setzt die Polizei jetzt Wasserwerfer ein.

Die Polizei bringt einen Wasserwerfer in Stellung. Marius Röer Die Polizei bringt einen Wasserwerfer in Stellung.

14.10 Uhr: Einige Demonstranten drücken gegen Polizisten. Die Beamten richten eine Durchsage an die Demoteilnehmer: „Behindern Sie die Teilnehmer der Veranstaltung nicht an der Anreise und unterlassen Sie es sofort, Gegenstände auf Polizisten zu werfen“, heißt es. Sonst würden Pfefferspray und Wasserwerfer eingesetzt. „Nazis raus“- und „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“-Chöre ertönen.

13.30 Uhr: Inzwischen ist auch Tino Chrupalla angekommen. Er wird ab 16 Uhr zu den 1000 Gästen in der Friedrich-Ebert-Halle sprechen.

Die Straße unmittelbar vor der Friedrich-Ebert-Halle ist gesperrt. Die ersten Demonstranten sind eingetroffen. Blaulicht-News Die Straße unmittelbar vor der Friedrich-Ebert-Halle ist gesperrt. Die ersten Demonstranten sind eingetroffen.

13.15 Uhr: Die erste der drei Anti-AfD-Demos hat begonnen, erste Demonstranten sind in Heimfeld eingetroffen. Die Polizei hat die Heimfelder Straße komplett abgeriegelt. Derzeit sind etwa 500 bis 550 Menschen vor Ort. Die Lage sei ruhig.

– Die Hamburger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Und empfiehlt Anwohnern, Ausweispapiere mit sich zu führen und – wenn möglich – den Demonstrationsort zu umgehen beziehungsweise zu umfahren. Absperrgitter wurden rund um das Schulgelände aufgestellt, die sogenannten „Hamburg-Gitter“, die schon bei Weidels Auftritt zum Einsatz kamen. Dazu werden Hundertschaften der Bereitschaftspolizei vor Ort sein. Die Beamten rechnen mit Tausenden Menschen – es sei durchaus möglich, dass wieder die 10.000er-Marke geknackt wird.

Das Gelände um die Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld wird abgeriegelt. Blaulicht-News Das Gelände um die Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld wird abgeriegelt.

– Von 15 bis 18 Uhr erwarten die Jusos zudem noch etwa 300 Teilnehmer für ihren Aufzug „Harburg steht für Vielfalt, nicht für Hetze“, der von der Schwarzenbergstraße bis zur Friedrich-Ebert-Halle ziehen soll.

Diese Gegendemonstrationen sind in Heimfeld geplant

– Gegen Chrupallas Auftritt regt sich in Heimfeld Protest: Ab 13 Uhr hat das Harburger Bündnis „Einig gegen Rechts“ eine Kundgebung am Alten Postweg 28 angemeldet. Um 15 Uhr plant das breite Harburger Bündnis „Demokratie und Zusammenleben in Vielfalt“ eine weitere Kundgebung vor der St. Paulus Kirche direkt am Bahnhof Heimfeld. Erwartet werden hier mindestens 1000 Teilnehmer. Zu dem Bündnis gehören zahlreiche Vereine, von der Hip Hop Akademie bis zur Schützengilde, alle demokratischen Fraktionen der Bezirksversammlung, der interreligiöse Dialog, Gewerkschaften und Kirchengemeinden.

Hamburger Schüler protestieren gegen Chrupallas Auftritt

– Bereits am Samstag hatten Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Heimfeld gegen Chrupallas Auftritt protestiert. Rund 300 Menschen, darunter Schüler, Lehrer und Angehörige der Kinder, trafen sich, um das Schulgelände für Sonntag umzudekorieren. „No AfD“ steht auf den Plakaten, an den Fenstern kleben Buchstaben: „Unsere Schule bleibt bunt. Nein zu Rassismus“. Am auffälligsten ist das riesige Banner, das am Eingang der Schule prangt. Aufschrift: „Demokratie braucht keine Alternative“.

– Zum Wahlkampfauftakt der AfD werden in der Friedrich-Ebert-Halle rund 1000 Gäste erwartet. Dieser steht unter dem Motto „Es ist Zeit für Hamburg und Deutschland“. Warum die Stadt ihre Halle schon wieder an die AfD vermieten musste, können Sie hier nachlesen.