Den gewaltsamen Tod des Türstehers Lars K. nutzen rechte Medien zur Verbreitung von Falschnachrichten: „Nordafrikaner erschlagen Kult-Türsteher mit Mülleimer“ meldet das rechtspopulistische Portal Nius, und die AfD Hamburg teilt die Schlagzeile auf Social Media und deutet an, die „Altparteien mit ihrer mörderischen Politik“ wären Schuld am Tod des Mannes. Allerdings haben die Behauptungen in dem Text nichts mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei Hamburg zu tun, die bereits einen Tatverdächtigen verhaftet hat.