Mordversuch am Hauptbahnhof – einer der Verdächtigen wurde in Paris geschnappt

Seine Verletzungen waren lebensgefährlich. Im Mai wurde ein Mann (28) im Mai am Hauptbahnhof Nord von zwei jungen Angreifern attackiert. Nun stehen zwei junge Männer vor dem Landgericht. Einer von ihnen wurde nach der Attacke weit weg von Hamburg festgenommen.

In der Nacht des 12. Mai 2024 sollen die zwei jungen Männer auf das Opfer eingetreten, es mit Pfefferspray besprüht und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann musste notoperiert werden und überlebte die Tat.

Geschädigte soll sich zu wehren versucht haben, vergeblich

Am Donnerstag müssen sich die zwei Angeklagten vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Einer von ihnen ist erst 19 Jahre alt. Sie sind des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Das Opfer habe sich wohl zu wehren versucht und sei kurzzeitig entkommen, so die Staatsanwaltschaft. Doch seine Angreifer sollen ihn eingeholt und erst abgelassen haben, als sich ein Zeuge einmischte. Ende Juli wurde einer der nun Angeklagten in St. Georg verhaftet, der andere Ende August in Paris. (mp)