Es waren Szenen wie in einem Mafia-Krimi. Mehrere Männer stürmten in dieser Woche in eine Shisha-Bar in Hohenfelde (MOPO berichtete). Dort stürzten sie sich gezielt auf einen Mann und verprügelten ihn. Bekannte des Opfers wollten einschreiten, eine Massenschlägerei brach aus. Als die ersten Streifenwagen am Einsatzort eintrafen, waren die Täter schon entkommen. Nun stellt sich heraus: Das Opfer ist ein Altbekannter und im Rotlicht-Milieu eine richtig große Nummer.