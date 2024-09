Lkw-Fahrer überfährt 15-jährigen Radfahrer – Anklage

Im August vergangenen Jahres wurde ein Teenager von einem Lkw überrollt und verstarb. Der Lkw-Fahrer (68) hatte den Jungen beim Abbiegevorgang auf einen Parkplatz übersehen. Doch auf den hätte er gar nicht fahren dürfen.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem Lastwagenfahrer fahrlässige Tötung vor. Der 68-Jährige ist am 29. August 2023 gegen 16.15 Uhr mit seinem Lkw auf der Osdorfer Landstraße stadteinwärts unterwegs. Als er kurz vor dem Fernando-Lorenzen-Platz auf einen Parkplatz vor einem Discounter einbiegen will, passiert das Unglück: Er übersieht einen 15-Jährigen auf einem Fahrrad, der in gleicher Richtung fährt.

Der Fahrer erfasst den Jungen und überrollt ihn. Noch am Unfallort erliegt der Teenager seinen schweren Verletzungen. Zeugen und Angehörige müssen vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut werden. Auch der Berufskraftfahrer muss psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.

Nach dem Unfall bleibt die Osdorfer Landstraße noch bis in die Abendstunden gesperrt: Die Bergung gestaltet sich schwierig, der Sattelzug muss mit schwerem Gerät angehoben werden, um den Toten bergen zu können. Lange Zeit ist aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht klar, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Toten handelt.

Hamburg: Teenager von Lastwagen überrollt – Lkw-Fahrer vor Gericht

Erste polizeiliche Ermittlungen ergeben, dass der Lkw-Fahrer mit seinem mehr als 3,5 Tonnen schweren Fahrzeug gar nicht auf den Parkplatz hätte herauffahren dürfen. Zudem heißt es in der Anklage, der Fahrer hätte die zugelassene Schrittgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern überschritten und damit den Teenager „aus vermeidbarer Unachtsamkeit übersehen“.

Seit April 2020 gilt, dass Lkw innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen. Das entspricht sieben bis elf Kilometern pro Stunde und soll schwere Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern verhindern. Dennoch kommt es immer wieder zu schweren Unfällen zwischen Radfahrern und Lastwagen. Zuletzt übersah ein Lkw-Fahrer vergangenen Freitag am Baumwall eine Seniorin auf dem Fahrrad. Die 71-jährige starb noch am Unfallort. Nur drei Monate vorher erlag eine 44-jährige Radfahrerin im Juni nach einem Unfall mit einem Lkw ihren Verletzungen nach einem Zusammenstoß auf dem Veddeler Damm im Stadtteil Kleiner Grasbrook.

Der Lkw-Fahrer muss sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Altona verantworten.