Radfahrerin bei Unfall mit Lkw in Hamburg getötet

Wieder stirbt eine Radfahrerin in Hamburg bei einem Verkehrsunfall. Um 7.33 Uhr kollidierten eine 44-jährige Fahrradfahrerin und ein Lastkraftwagen auf dem Veddeler Damm im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Fahrrad komplett unter dem Lastwagen liegt.

Die Frau erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte leisteten unverzüglich Hilfe, konnten die Frau aber nicht mehr retten.

Das Fahrrad liegt komplett unter dem Lastwagen. Blaulicht-News Das Fahrrad liegt komplett unter dem Lastwagen.

Der Unfallhergang sowie die Ursache werden derzeit von der Polizei ermittelt. Nach ersten Angaben von vor Ort scheint der Lastwagen nach rechts in die Straße Am Windhukkai abgebogen zu sein und dabei die Radfahrerin überfahren zu haben. Die Feuerwehr Hamburg war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam betreut Zeugen und weitere Unfallbeteiligte.

Die Unfallstelle an der Kreuzung Veddeler Damm/Am Windhukkai. Google Maps Die Unfallstelle an der Kreuzung Veddeler Damm/Am Windhukkai.

In Hamburg sind in diesem Jahr bereits zwei Radfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr starben neun Radfahrer in Hamburg bei Verkehrsunfällen, fünf von ihnen kamen bei Unfällen mit Lkw ohne Abbiegeassistent ums Leben. Diese Technik ist ab Juli für alle Neuzulassungen Pflicht. (mn)