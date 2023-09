Die vergangenen Sonnentage in Hamburg haben für volle Tische gesorgt. Für Altonas Gastronomen ist der Spätsommer-Booster ein Segen. Nach den Coronajahren brauchen sie jeden Gast zur Konsolidierung. Doch der Unmut ist groß derzeit. 25 Gastronomen haben sich unter dem Namen „Ottenser Kreuz“ zusammengeschlossen und wollen um ihre Flächen kämpfen, die der Bezirk in Teilen künftig nicht mehr ausweisen will. Sprecher der Gruppe ist Stephan Fehrenbach, Besitzer der Bar „Laundrette“. Er sagte Ende August, dass er Leute entlassen müsse, wenn die Außenplätze, wie im Konzept von „freiRaum Ottensen“ vorgesehen, reduziert würden. Andere aus der Gruppe hätten schon angekündigt, ihre Läden dann zu verkaufen. „Das ist existenzvernichtend“, so Fehrenbach.

Es brodelt in Ottensen: Nachdem die vorläufigen Pläne für den Umbau der beiden größten Einkaufsstraßen des Stadtteils bekannt geworden sind, regt sich Widerstand in der Gastro-Szene. Die Restaurantbetreiber sind sauer – und fürchten um ihre Existenz. Der Grund: Die Außenplätze, die zuletzt bewilligt wurden, sollen teilweise wegfallen. Der Bezirk Altona will die Betroffenen nun zu einem Friedensgipfel ins Rathaus laden. Die Aussichten auf Erfolg scheinen aber gering.

Von Berg: Corona ist keine Referenz für Entscheidung!

Deutliche Worte. Die Branche musste während der Corona-Lockdowns immer wieder schließen, lange trauten sich die Gäste nicht mehr zurück in die Lokalitäten. Die Bezirke reagierten, genehmigten mehr Außenflächen auf Parkplätzen, um den angeschlagenen Betrieben zu helfen. Der Bezirk Altona ging dabei einen Sonderweg und verlängerte trotz Pandemie-Ende die Genehmigungen.

Stefanie von Berg (Grüne) steht am sogenannten „Ottenser Kreuz“. Sie will mit den Gastronomen des Viertels über die Außenflächen diskutieren. Florian Quandt Stefanie von Berg (Grüne) steht am sogenannten „Ottenser Kreuz“. Sie will mit den Gastronomen des Viertels über die Außenflächen diskutieren.

„Uns fällt gerade politisch auf die Füße, dass wir die Nutzung von Parkplätzen für Außengastronomie verlängert haben. Daran haben sich die Betriebe gewöhnt“, sagt Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (59, Grüne). Sie stehe zu der Entscheidung, da die Betriebe während der Pandemie gelitten hätten. Bei der aktuellen Diskussion könne man Corona aber nicht als Referenz nehmen.

Der Bezirk hat für Donnerstag eingeladen. Gemeinsam mit den Planern und den Gastronomen soll nach Lösungen gesucht werden. Von Berg: „Ich habe versprochen, dass wir nicht hinter die Flächen von 2019 zurückgehen. Das ist unser Maßstab.“

Außengastronomie im Sommer künftig größer in Altona?

Allerdings wird das knifflig. Bei vier Betrieben, darunter u.a. die „Rehbar“, lassen die Pläne kaum Möglichkeiten für Änderungen zu. Dabei geht es bei den Umbauten um den Erhalt des Baumbestandes, aber auch um die Schaffung von Fahrradbügeln. Die Inhaber der „Rehbar“ (Ottenser Hauptstraße) haben sich mit einer Eingabe an den Verkehrsausschuss gewandt. Hier heißt es: „Durch die baulichen Veränderungen der Gehwegbreiten, können im

Plangebiet an einigen Stellen mehr gastronomische Außenplätze geschaffen werden, an einigen Stellen entfallen jedoch Plätze. Nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung muss den Gastronomien, die vergleichsweise benachteiligt werden, durch die Genehmigung von Sonderflächen ein Ausgleich angeboten werden.“

Von Berg indes glaubt an eine gute Lösung, wie sie im MOPO-Gespräch erklärt: „Wir werden auch schauen, ob wir die Außengastro saisonal stattfinden lassen. Man sieht aber, dass die Außengastro, die es jetzt gibt, angenommen wird. Wir brauchen aber nicht nur Flächen, auf denen man sich nur kostenpflichtig aufhalten kann. Wir brauchen auch Sitzmöglichkeiten ohne Getränkebestellung.“

Ob das ausreicht, um für Entspannung zu sorgen?