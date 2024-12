Wetter in Hamburg: Frost, Wind und Gewitter – Polizei warnt Autofahrer

Brrrr! Frostige Temperaturen mit strahlend blauem Himmel: Zum ersten Advent lässt sich am Sonntag auch die Sonne in Hamburg blicken. Damit richtige Weihnachtsstimmung aufkommt, fehlt eigentlich nur noch eins: Schnee. Dafür bräuchte es in den kommenden Tagen allerdings noch ein wenig Glück …

Die gute Nachricht vorweg: Die Streuarbeiten der Winterdienstfahrzeuge in Norddeutschland haben für ein unfallfreies erstes Adventswochenende gesorgt. Feuerwehr und Polizei aus Kiel, Rostock und Hamburg zogen ein positives Fazit. So gab es nach Polizeiangaben im Laufe des Wochenendes keine Glätteunfälle. Man sei sehr zufrieden mit den Arbeiten des Winterdienstes.

Tagsüber bleibt es am Sonntag in Hamburg sonnig. Nur an der Nordsee sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages dichte Wolkenfelder aufziehen. Die Höchsttemperatur liegt bei etwa 5 Grad. Nachts fällt sie dann auf -1 Grad.

Winterdienst im Einsatz – Polizei warnt Autofahrer

In der Nacht zum Montag nimmt der Wind vor allem an der Nordsee zu, in Hamburg soll leichter Regen bei Tiefstwerten zwischen 1 und 4 Grad einsetzen. Auch wenn die Temperaturen am Montag dem DWD zufolge sogar auf 8 bis 10 Grad steigen werden, warnte die Polizei bis dahin vor glatten Straßen. Trotz der erfolgreichen Streuarbeiten bleibe die Situation nicht ungefährlich und Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig fahren.

Es wird stark bewölkt und regnerisch mit vereinzelten Gewittern. Statt sich am Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Punsch aufzuwärmen, werden die Stände wohl eher als Regenschutz gebraucht. Die Tiefsttemperatur liegt in der Nacht bei 5 Grad.

Fällt Schnee in der ersten Dezemberwoche?

An den Küsten gibt es in der Nacht zu Dienstag starken und in Böen teils stürmischen Wind. Mit Wolken und Schauern geht es auch im Laufe des Tages weiter, bei Temperaturen von 5 bis 7 Grad. Zwischendurch soll es allerdings auch kurze Regenpausen geben. Nachts liegt die Temperatur erneut bei etwa 5 Grad.

Mittwoch wird es wieder etwas kälter. Das Maximum soll um die 5 Grad betragen. Zeitweise kündigt der DWD auch Regenschauer an. Nachts fällt die Temperatur dann wieder zwischen 0 und -2 Grad. Mit ein bisschen Glück könnte es in der ersten Dezemberwoche also doch noch ein wenig Schnee geben. (zc)