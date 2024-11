Seit einigen Wochen ziehen die Gaspreise der verschiedenen Anbieter deutlich an. In Hamburg hat E.on gerade die Tarife in der Grundversorgung erhöht. Ein Absinken der Preise auf das Niveau vor dem russischen Angriffskrieg scheint illusorisch. Es gibt verschiedene Gründe für diese Entwicklung, in Teilen ist sie sogar politisch gewollt. Die Hamburger Verbraucherzentrale erklärt, wie Kunden jetzt monatlich 30-40 Euro sparen können.