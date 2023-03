35-jährige Hamburgerin soll ihre Katze fast totgeschlagen haben

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft einer Frau aus Hamburg macht: Die 35-Jährige soll ihre Katze misshandelt und sogar fast totgeprügelt haben. Am Freitag wird ihr deshalb der Prozess gemacht.

Mindestens bei zwei Gelegenheiten soll die 35-Jährige ihre Katze „Mira“ in ihrer Wohnung in Lurup schwer verletzt haben. Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, soll sie am 6. Dezember 2021 dem Tier entweder auf den Kopf geschlagen oder sie gegen eine Wand geworfen haben.

Anschließend soll sie „Mira“ einem Tierarzt vorgestellt haben. Der diagnostizierte bei dem Vierbeiner Einblutungen in beiden vorderen Augenkammern und Schwellungen am Kopf.

Katze fast totgeschlagen: 35-Jährige in Hamburg vor Gericht

Irgendwann vor dem 24. Januar 2022 – das genaue Datum ist nicht bekannt – soll die Frau dann erneut gewalttätig auf die Katze eingewirkt haben. Das Tier erlitt mehrere Rippenbrüche und Schürfwunden. Es bestand sogar Lebensgefahr. Zehn Tage lang musste die Katze laut Anklage in einer Tierklinik behandelt werden.

Am Freitag muss sich ihre Besitzerin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor dem Amtsgericht Altona verantworten. (jek)