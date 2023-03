Schockierender Anblick: 13 kranke Rassekatzen in Kartons gepfercht

Das lange Fell verfilzt und von Flöhen befallen, die Körper abgemagert: 13 Rassekatzen unterschiedlichen Alters wurden am 24. Februar in Winterhude zusammengepfercht in zwei Umzugskartons neben den Müllcontainern eines Discounters gefunden – ein schlimmer Anblick. Jetzt werden die Tiere, die mutmaßlich aus einer aufgelösten Hobbyzucht stammen, im Tierheim des Hamburger Tierschutzvereins HTV aufgepäppelt.

Die geschwächten Katzen, einige weiß oder cremefarben, andere schwarz, lagen dicht aneinander gedrängt in zwei zugeklebten Umzugskartons mit Luftlöchern, die Unbekannte neben die Müllcontainer eines Discounters im Winterhuder Teil der Hindenburgstraße gestellt hatten. Weil die verwahrlosten Tiere kein Klo hatten, stank es in den Kartons erbärmlich.

Die Polizei stellte die Katzen sicher und übergab sie dem Tierheim Süderstraße, wo die Mitarbeiter feststellten, dass es sich um sechs Kater und sieben Katzen handelt. Sechs sind reinrassige Perserkatzen, fünf gehören zur Rasse Scottish Fold, die sich durch verkrüppelte Ohren auszeichnet und als Qualzucht gilt. Zwei Tiere sind ein Mix aus beiden Rassen. Die jüngsten sind geschätzt vier Monate alt, die ältesten sieben Jahre.

Behörde ermittelt gegen Unbekannt

Fast alle haben verfilztes Fell, entzündeten Augen und Nasenausfluss, sind abgemagert und verfloht. Einige Katzen haben missgebildete Kiefer, wie es bei der Qualzucht der Perserkatzen häufig vorkommt. Ein Kater hatte starke Atemprobleme und bedurfte einer sofortigen intensivmedizinischen Betreuung, erholte sich aber schnell.

Die Behörde hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Die Katzen werden im Tierheim nun erst einmal aufgepäppelt. Viele müssen geschoren werden, weil das Fell nicht mehr zu retten ist, Kastrationen und Behandlungen gegen Katzenschnupfen stehen an. Erst wenn sie wieder fit sind, können die Miezen in ein neues Zuhause umziehen. Der Tierschutzverein wird auf seiner Homepage bekannt geben, wann es soweit ist. Es wird keine Warteliste für Interessenten geführt.

Erst kürzlich hatte der Tierschutzverein 22 verwahrloste Perserkatzen aufgenommen, deren Halter mutmaßlich psychisch krank war und die Tiere in Massen gehortet hatte. Auch Scottish Fold Katzen scheinen derzeit in Mode und wurden im vergangenen Jahr in großer Zahl abgegeben.