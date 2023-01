Sie heißen Cola, Barbara oder Kiki und sind die Stars eines neuen Cafés in Hamburg. Neun Katzen und Kater leben im „Katzentempel“ – einem veganen Restaurant für Tierliebhaber. Warum das Konzept gut bei den Gästen ankommt.

„Es gibt viele Menschen, die Katzen lieben, aber selbst keine halten können. Sie können hier die Zeit mit den Tieren genießen“, sagt Laura Benedix (26), Sprecherin des „Katzentempel“ an der Osakaallee (HafenCity). „Die Katzen kommen alle aus dem Tierschutz. Sie spielen im Gastraum, schlafen dort und springen auch zum Kuscheln auf den Schoß der Gäste.“

Katze Barbara entspannt auf einer der Bänke. Katzentempel Das Café in der HafenCity.

Auf den Tisch kommen nur vegane Speisen: Frühstück, Bowls, Sandwiches, Burger, Schokomoussetorte. „Der Tierschutz ist uns wichtig“, so Benedix. „Es ist ein Rückzugsort für die Tiere vorhanden, in den sie jederzeit selbstständig gehen können. Und es gibt auch Verhaltensregeln für die Gäste. Die Katzen dürfen zum Beispiel nicht hochgenommen werden. Sie kommen von ganz allein.“ Der neue „Katzentempel“ ist in Deutschland der elfte Standort der Franchise-Kette. „Katzen haben eine beruhigende Aura“, sagt Laura Benedix. „Und die kann man gerade in diesen Zeiten gut gebrauchen.“

Das Konzept des Cafés: vegan essen und dabei von Katzen umgeben sein Katzentempel Das Konzept des Cafés: vegan essen und dabei von Katzen umgeben sein

Auch in Eimsbüttel gibt es ein Katzen-Café: Im „Katers Köök“ leben sechs Miezen. Auch hier gibt es vegane Speisen wie Maultaschensalat, Sandwiches oder Kuchen.

„Katzentempel“: Osakaallee 6 (HafenCity, Eingang über Überseeboulevard 2), Di-Do 10-20 Uhr, Fr 10-21 Uhr, Sa 9-21 Uhr, So 9-20 Uhr, Tel. (040) 53 02 41 87, www.katzentempel.de