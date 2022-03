Feiertage, Brückentage, Ferien 2022: Alle Termine in Hamburg und im Norden

Wann ruht die Arbeit in Hamburg und im Norden? Wann sind die Schulen geschlossen? In diesem Jahr fallen zwar einige Feiertage auf ein Wochenende, doch wer frühzeitig vorausplant, der kann sehr viel freie Zeit gewinnen. Hier finden Sie eine komplette Übersicht mit allen Terminen für 2022 – und Tipps, wie Sie die Brückentage am besten nutzen, um möglichst viel Urlaub zu haben.

Welche Tage gesetzliche Feiertage sind, bestimmt sich nach den Feiertagsgesetzen der einzelnen Bundesländer. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg gelten im Jahr 2022 folgende arbeitsfreie Tage:

Die gesetzlichen Feiertage in Hamburg und im Norden 2022

Neujahr: 01.01.2022 (Samstag)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

Hamburg: So nutzen Sie Brückentage 2022 richtig

Ostern: Karfreitag ist am 15. April, Ostermontag am 18. April. Wer vom 11. bis 14. und/oder vom 19. bis 22. April freinimmt, kann mit nur acht bzw. vier Urlaubstagen insgesamt 16 bzw. 10 freie Tage herausholen, inklusive Wochenenden.

Christi Himmelfahrt fällt immer auf einen Donnerstag, in diesem Jahr den 26. Mai. Wer sich also den 27. Mai freinimmt, bekommt ein langes Wochenende.

Pfingsten: Pfingstmontag ist am 6. Juni, für eine ganze freie Woche würden also vier Urlaubstage reichen (7./8./9./10. Juni).

Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2022 ebenfalls auf einen Montag. Heißt: Nimmt man vom 4. bis zum 7. Oktober Urlaub, hat man neun freie Tage – bei nur vier eingesetzten Urlaubstagen.

Reformationstag: Auch der 31. Oktober ist ein Montag. Es bietet sich daher auch hier an, den Rest der Woche freizunehmen.

Weihnachten und Silvester: Da der zweite Weihnachtstag an einem Montag ist, kann man sich zwischen den Jahren freinehmen und durch den Einsatz von vier Urlaubstagen insgesamt neun freie Tage bekommen.

Schulferien 2022/2023 in Hamburg

Schüler in Hamburg haben an fünf Ferien-Terminen frei: Im Herbst, zu Weihnachten, im Frühjahr, zu Himmelfahrt oder Pfingsten und im Sommer. Dazu kommen noch ein freier Tag als Halbjahrespause und die Termine der gesetzlichen Feiertage. Winterferien oder Osterferien wie in anderen Bundesländern gibt es in Hamburg unter diesen Namen nicht.

Weihnachtsferien 2021/22: 23.12.2021 bis 4.1.2022

Halbjahrespause 2022: 28.1.2022

Frühjahrsferien 2022: 7.3. bis 18.3.2022

7.3. bis 18.3.2022 Ferien zu Himmelfahrt 2022: 23.5. bis 27.5.2022

Sommerferien 2022: 7.7. bis 17.8.2022

Herbstferien 2022: 10.10. bis 21.10.2022

Weihnachtsferien 2022/23: 23.12.2022 bis 6.1.2023

Halbjahrespause 2023: 27.1.2023

Frühjahrsferien 2023: 6.3. bis 17.3.2023

Ferien zu Himmelfahrt 2023: 15.5. bis 19.5.2023

Sommerferien 2023: 13.7. bis 23.8.2023

Schulferien 2022/2023 in Schleswig-Holstein

Weihnachtsferien 2021/22: 23.12.2021 bis 08.01.2022

Osterferien 2022: 04.04. bis 16.04.2022

Pfingstferien 2022: 27.05. bis 28.05.2022

Sommerferien 2022: 04.07. bis 13.08.2022

Herbstferien 2022: 10.10. bis 21.10.2022

Weihnachtsferien 2022/23: 23.12.2022 bis 07.01.2023

Osterferien 2023: 6.4. bis 22.4.2023

Ferien zu Himmelfahrt 2023: 19.5. bis 20.5.2023

Dazu kommen im Schuljahr 2022/2023 zwei bewegliche Ferientage.

Schulferien 2022/2023 in Niedersachsen

Weihnachtsferien 2021/22: 23.12.2021 bis 7.1.2022

Halbjahresferien 2022: 31.1. bis 1.2.2022

Osterferien 2022: 4.4. bis 19.4.2022

Pfingstferien 2022: 7.6.2022

Sommerferien 2022: 14.7. bis 24.8.2022

Herbstferien 2022: 17.10. bis 28.10.2022

Weihnachtsferien 2022/23: 23.12.2022 bis 6.1.2023

Halbjahresferien 2023: 30.1. bis 31.1.2023

Osterferien 2023: 27.3. bis 11.4.2023

Pfingstferien 2023: 30.5.2023

Außerdem gibt es für Schüler in Niedersachsen noch am 27.5.2022 und am 19.5.2023 einen Ferientag. Das ist der Brückentag nach Himmelfahrt.

Schulferien 2022/2023 in Mecklenburg-Vorpommern

Weihnachtsferien 2021/22: 22.12. bis 31.12.2021

Winterferien 2022: 5.2. bis 18.2.2022

Osterferien 2022: 11.4. bis 20.4.2022

Pfingstferien 2022: 3.6. bis 7.6.2022

Sommerferien 2022: 4.7. bis 13.8.2022

Herbstferien 2022: 10.10. bis 14.10.2022

Weihnachtsferien 2022/23: 22.12.2022 bis 2.1.2023

Winterferien 2023: 6.2. bis 18.2.2023

Osterferien 2023: 3.4. bis 12.4.2023

Pfingstferien 2023: 26.5. bis 30.5.2023

Sommerferien 2023: 17.7. bis 26.8.2023

Zusätzliche Ferientage sind der 27.5.2022, der 1. und 2.11.2022 sowie der 19.5.2023.

