In der dunklen Jahreszeit scheint der Sommer unendlich weit weg, aber er kommt bestimmt! Und nun stehen auch die Sommerferien-Termine 2025 bis 2030 für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein fest – es gibt ein paar Veränderungen.

Die Termine für die Sommerferien in den Jahren 2025 bis 2030 stehen fest. Für Hamburg heißt das: Die Ferien beginnen in diesen Jahren frühestens am 1. Juli – und nicht mehr wie früher manchmal bereits Ende Juni.

Konkret sieht es in Hamburg so aus: 2025 haben die Schüler und Schülerinnen vom 24. Juli bis 3. September frei. 2026 starten die Ferien am 9. Juli und enden am 19. August. 2027 bis 2029 beginnen die sechswöchigen Ferien jeweils am 1. Juli. 2027 und 2028 gehen sie dann bis zum 11. August, 2029 enden sie einen Tag früher, also am 10. August. 2030 sind die Sommerferien vom 4. Juli bis 14. August geplant.

2025 bis 2030: Sommerferien für Hamburg und den Norden stehen

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Schüler und Schülerinnen 2025 vom 28. Juli bis 6. September frei. 2026 starten sie bereits am 13. Juli in die Ferien und dürfen bis zum 22. August die Seele baumeln lassen.

2027 fangen die sechswöchigen Ferien etwas früher an (5. Juli bis 14. August). 2028 (26. Juni bis 15. August) und 2029 (18. Juni bis 28. Juli) ist der Beginn schon im Juni. 2030 geht es dann am 1. Juli los (bis 10. August).

Urlaub 2025 bis 2030 könnte geplant werden

2025 haben die Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein vom 28. Juli bis 6. September frei. 2026 sind die Sommerferien vom 6. Juli bis zum 15. August. 2027 beginnen und enden die sechswöchigen Ferien einen Tag früher (5. Juli bis 14. August). 2028 (24. Juni bis 5. August) und 2029 (23. Juni bis 8. August) ist der Beginn schon Ende Juni.

2030 geht es dann am 8. Juli los (bis 17. August). Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen. (mp/dpa)