FC St. Pauli und die Stadt wollen Trainingsgelände in Überschwemmungsgebiet bauen

Sieben Kunstrasenplätze und ein neues Gebäude: Der FC St. Pauli will sein Trainingsgelände an der Kollaustraße deutlich erweitern. Doch es gibt Kritik an den Plänen des Fußball-Zweitligisten, denn die Plätze sollen auch im Überschwemmungsgebiet an der Kollau entstehen.

Um neue Richtlinien der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu erfüllen, braucht der FC St. Pauli mehr Plätze. Deshalb soll das Trainingslager an der Kollaustraße auf einer Fläche von 14,5 Hektar umgebaut werden, insgesamt sieben Kunstrasenplätze und ein Gebäude sollen Platz finden – alles festgehalten in einem „Letter of Intent“ zwischen der Stadt und dem Verein.

FC St. Pauli will Trainingsgelände in Überschwemmungsgebiet bauen

Der Ort wurde laut der Stadt „vorsondiert“. Ein Teil des Baugebiets gehört dem Verein bereits, der Rest entfällt auf private Flächen entlang der Kollau. Dort liegt jedoch ein Überschwemmungsgebiet – mit strengen Regeln: So muss etwa der natürliche Abfluss von Wasser erhalten bleiben, Gebäude sind dort gar nicht erlaubt.

Genau das sei jedoch nicht gewährleistet, meint etwa Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Die Umweltauswirkungen in einem ökologisch hochsensiblen Bereich wie diesem Überschwemmungsgebiet scheinen bei der bisherigen Planung nur als nachgelagertes Ärgernis betrachtet zu werden.“

Auch der BUND fordert einen Planungsstopp, gerade da Katastrophen wie im Ahrtal auch Hamburg bedrohen: „Tagelange Überflutungen, fünf Mal höhere Gebäudeschäden und allein an der Kollau 33 Hektar zusätzliche Flächen, die unter Wasser stehen – wer jetzt noch daran denkt, Überschwemmungsgebiete zu bebauen oder in ihrer Funktion zu schädigen, ignoriert die Gefahren des Klimawandels oder hat sie schlicht nicht verstanden“, ärgert sich BUND-Vorsitzende Christiane Blömeke.

Ein weiteres Problem sei laut der Linken-Fraktion auch die Finanzierung, an der sich die Stadt beteilige: „Es ist irritierend, dass ein Wirtschaftsbetrieb wie der Profifußball Teile seiner Kosten durch die Stadt bezahlt bekommt.“ Auch Schadstoffe der Kunsträsen, die dann in die Kollau gelangen, seien ein Thema in dem Biotopgebiet.

Die Stadt sieht hingegen kein Problem bei der Sportnutzung der Überschwemmungsflächen, erste Untersuchungen zu Artenschutz und der Aufnahmefähigkeit von Wasser werden bereits durchgeführt. Auf die Kritik in einer kleinen Anfrage der Linken-Fraktion verweist der Senat größtenteils auf den noch ausstehenden Bebauungsplan.

Für den ist jetzt das Bezirksamt Eimsbüttel zuständig, darin sollen die ganzen Fragen zur Bebauung der Überschwemmungsflächen geklärt werden. Ein Vorentwurf soll laut Senat in den kommenden Monaten fertig sein. Dann wird sich auch zeigen, wie ernst die Stadt und der FC St. Pauli das Thema Überschwemmungsschutz nehmen.