Jeder, der sich in Deutschland für Supercars, exotische und luxuriöse Autos interessiert, kennt Hamid Mossadegh. Der Moderator des RTL2-Motormagazins „Grip“ ist auch bei Youtube („Hamid Tailormade Cars“) ein Star und hat 228.000 Abonnenten. Eigentlich ist der 42-jährige Hamburger ein Sonnyboy und hat immer gute Laune, doch jetzt ist er richtig sauer. Der Luxus-Autohändler sieht sich als Opfer massiven Baupfuschs.

Hamid Mossadegh wurde 1979 in Teheran geboren und kam als Kind nach Hamburg. Sein erstes eigenes Auto war ein Opel Kadett, und mit 24 stieg Hamid Mossadegh in den Autohandel ein, verkaufte zunächst aufbereitete VW Käfer. Das Ganze im klassischen Kiesplatz-Ambiente.

Doch dann lernte Mossadegh Fußballer des HSV kennen, freundete sich mit einigen an. Die wollten nun aber keinen VW Käfer, sondern was Exotisches, gerne auch etwas PS-starkes und Teures. Das war vor zehn Jahren. Mit der Gründung der Firma „Continental Cars“ am Offakamp (Lokstedt) kam Mossadeghs erfolgreicher Einstieg ins Luxusauto-Geschäft.

Hamid Mossadegh fühlt sich betrogen

Nun ließ Mossadegh einen Handwerker diverse Umbauten und Renovierungen in einem Einzelhaus vornehmen und sorgte für eine Überweisung von 120.000 Euro. Doch dann, so Mossadegh, nahm das Unglück seinen Lauf. Arbeiten seien nicht oder nicht fachgerecht und angeblich von ungelernten Kräften ausgeführt worden.

Eine Gutachterin stellte später fest, dass bei Stemmarbeiten in tragenden Innenwänden diese beschädigt wurden und die Statik gefährdet ist. Laut Gutachten wurde im Badezimmer wiederum ein Ringbalken beschädigt, der für die Stabilisierung des Gebäudes wichtig ist. Das dramatische Urteil der Gutachterin: „Standsicherheit problematisch“.

Hamid Mossadegh sagte zur MOPO: „Das Ganze ist ein Skandal, ich fühle mich betrogen und will mein Geld zurück.“ Der TV-Star hat eine Anwältin eingeschaltet. Der Anwalt des Handwerkers teilte mit, man wolle sich nicht äußern.