Eve Champagne und Björn Beton machen gemeinsame Sache

Und zwar für den guten Zweck: Im neuen Kinospot von Hanseatic Help steht der Ex-Fettes-Brot-Rapper hinter der Kamera und Hamburgs Burlesque-Star davor.

„In Hamburg schmeißen wir keine warme Kleidung weg – wir spenden sie!“ Zum Beginn der kalten Jahreszeit wirbt der Verein Hanseatic Help mit prominenter Unterstützung um Spenden. Björn Beton (Ex-Fettes-Brot) verantwortet den neuen Spot zur Kampagne #wärmegeben, der ab sofort bei YouTube und in Hamburger Kinos zu sehen ist.

Vor der Kamera steht unter anderem Eve Champagne. Schließlich geht es darum, Kleidung abzulegen – und wenn sich jemand damit auskennt, dann wohl Hamburgs Burlesque-Star.

Eve Champagne und Björn Beton helfen Hanseatic Help

Der Hintergrund des fröhlichen Treibens auf der Leinwand ist allerdings ein ernster, wie Claudia Meister, Geschäftsführerin von Hanseatic Help, erklärt: „#wärmegeben ist unsere wichtigste Kampagne im ganzen Jahr, und der neue Film von Björn ist ein toller Hebel, um möglichst viele Spenden für unsere Arbeit zu bekommen. Denn gerade in der kalten Jahreszeit werden warme Sachen händeringend gebraucht.”

Björn Beton hatte schon im vergangenen Jahre zusammen mit seinen Bandkollegen von Fettes Brot bei Hanseatic Help ausgeholfen und wollte sich nun erneut engagieren, wie er sagt: „Viele Menschen sind zwar grundsätzlich für das Thema ‚Menschen ohne festen Wohnsitz’ sensibilisiert, wissen aber nicht, wo und wie sie anfangen können, etwas zu tun. Ich möchte ihnen sagen: Das ist ganz unkompliziert – und macht sogar Spaß!”

Hanseatic Help braucht dringend Spenden

Wer schon ohne die bildgewaltige Hilfe des Spots von #wärmegeben überzeugt ist: Sachspenden können von Dienstag bis Samstag zwischen 10 und 18 bei Hanseatic Help in der Großen Elbstraße 264 abgegeben werden. Besonders dringend benötigt werden derzeit „saisonale, alltagstaugliche Kleidung (u.a. Pullover, Winterjacken, Jeans), Sneaker und Winterschuhe sowie Schlafsäcke, Isomatten und Decken“, so der Verein.

Wer es nicht nach Altona schafft: In Zusammenarbeit mit der Hochbahn wird es außerdem drei mobile Spendenannahmen geben: Am 21. Oktober an der Rindermarkthalle, am 2. November auf dem Blankeneser Marktplatz und am 18. November auf Kampnagel, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Und wer keine warmen Sachen übrig hat: Geldspenden sind bei Hanseatic Help ebenfalls immer willkommen (via Paypal oder als Überweisung, alle Daten auf der Webseite von Hanseatic Help).

Hanseatic Help sichtet, sortiert und verpackt alle Spenden und gibt sie dann an Obdachlosen-Initiativen und andere gemeinnützige Einrichtungen weiter. Der Hamburger Verein hatte sich 2015 gegründet, um den damals in Hamburg ankommenden Geflüchteten zu helfen und wurde seitdem vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet.