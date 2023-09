Endlich war es so weit: „Brotstock“, Tag eins, Fettes Brots eigenes Festival auf der ausverkauften Trabrennbahn mit 25.000 Menschen. Wobei – endlich?! Denn das „Brotstock“ bedeutet auch Schmerz – die Hamburger Bandlegende macht nach 31 Jahren endgültig Schluss. In der Nacht zum Sonntag ist dann wirklich alles vorbei. An Festivaltag eins wurde aber erst mal ordentlich Party gemacht – mit einer ganzen Menge Überraschungsgästen.

Um Punkt 18 Uhr geht es mit Fatoni los – König Boris, Björn Beton und Dokter Renz lassen es sich nicht nehmen, jeden einzelnen Gast anzusagen, bei den Auftritten auf der Bühne zu bleiben und auch mitzufeiern. Es folgen Großstadtgeflüster, Deine Freunde, die Antilopen Gang (Panik Panzer: „Wir haben diese Band schon im Kinderzimmer gehört und hätten nie gedacht, dass wir mal auf ihrem Abschied dabei sein dürften. Nur Liebe für Fettes Brot!“), Danger Dan allein und keine Geringeren als Tocotronic.

Überraschungsgäste bei Fettes Brot: Die Antilopen Gang, Tocotronic, Kraftklub

Nach einer Foto-Leinwand-Show, die die Vergangenheit abbildet (Was hat diese Band bitte alles schon erlebt?!), fällt um 19.55 Uhr der Vorhang (starkes Bühnenbild mit Kahn Yasmin, riesiger Möwe und Hafen-Panorama vom Künstler Jakobus Durstewitz) und die Protagonisten des Abends performen ihren zweiten großen Hit „Jein“. Das Hamburger Publikum – die, die mit der Band erwachsen geworden sind, ihre Kinder und sogar teilweise ihre Eltern – ist absolut textsicher. Und die Bläserfraktion glänzt mit fettem und klarem Sound!

Das Bühnenbild mit Kahn Yasmin, riesiger Möwe und Hafen-Panorama vom Künstler Jakobus Durstewitz. Sebastian Madej Das Bühnenbild mit Kahn Yasmin, riesiger Möwe und Hafen-Panorama vom Künstler Jakobus Durstewitz.

„Brotstock, geht’s euch gut?“, fragt Björn Beton. Natürlich! „Es sind nur 20 Prozent Traurigkeit erlaubt“, betont Boris, „denn wir sind doch die beste Partyband!“ Die drei bedanken sich immer wieder für die Treue, man merkt ihnen durch ein paar Verhaspler in den Ansagen die Aufregung an – und auch die Ungläubigkeit: „Ganz lange gab es diese Veranstaltung nur in unseren Köpfen, wir haben auch noch versucht, mit einer Barkasse abzuhauen, aber es ist jetzt Wirklichkeit, ihr seid da!“, sagt Boris.

Haben sich noch immer lieb: Dokter Renz (v.l.), König Boris und Björn Beton. Sebastian Madej Haben sich noch immer lieb: Dokter Renz (v.l.), König Boris und Björn Beton.

König Boris: „Es sind nur 20 Prozent Traurigkeit erlaubt“

Hit an Hit folgt: „Erdbeben“ mit „Song 2“-Medley am Ende, „The Grosser“ (Boris: „Ich bleibe für immer euer Weltraum-Cowboy!“), „Amsterdam“ (Wie gut kann Dokter Renz eigentlich singen?) oder „Da draußen“ mit einleitenden Stieber-Twins-Scratches von DJ Exel Pauly. Zu „Nordisch By Nature“ kommen dann natürlich auch die Features in Echt auf die Bühne: Gaze Matratze, Der Tobi und Das Bo.

Die Brote selbst liegen sich immer wieder in den Armen, posen zusammen, tanzen im Gleichschritt oder erzählen Anekdoten: Wie Dokter Renz in einen Vorhang gefallen ist, weil er dachte, es sei eine Wand. Oder wie sie bei einem Gespräch mit einer Major-Plattenfirma ihre Hände alle die ganze Zeit im Schritt hatten, weil das das Zeichen für „Passt uns nicht!“ war.

Nachdem „Emanuela“ sich in einen richtigen Rave gesteigert hat, die Band den Applaus in einem Einmachglas eingefangen hat („Wir wissen ja nicht, ob wir den je wieder so hören werden!“), denkt man um 21.30 Uhr nach „Das letzte Lied auf dieser Welt“ kurz tatsächlich: Ist jetzt schon Schluss?!

Aber es hängt auch auf einmal wieder ein riesiger Vorhang, der dann auch irgendwann fällt – und hinter dem die letzten Überraschungsgäste zum Vorschein kommen. Kraftklub! Sie dichten „Songs für Liam“ auf die Brote um, bescheren der Band ihre ersten Circle-Pits, bedanken sich dafür, dass sie von ihnen von Anfang an unterstützt wurden und betonen, wie jeder einzelne Mensch doch bestimmte Erinnerungen mit all diesen Brote-Songs verbindet.

Und davon folgen noch mehr: „Echo“ mit einem Handylampen-Lichtermeer, „An Tagen wie diesen“ mit einem grandiosen Pascal Finkenauer und „Bettina“. Bei „Schwule Mädchen“ ist erst pure Eskalation angesagt und dann, als das Publikum diesen Hit einfach nicht mehr aufhören will zu singen, absolute Rührung bei den Broten. Sie fassen sich an ihre Herzen. Man sieht ihnen den Kloß im Hals an – und haben sie da sogar ein paar Tränen in den Augen?!

Ruhiges Ende mit A-capella von Fettes Brot

Es wird wieder ein Vorhang gehängt, Vicky Leandros‘ „Ich liebe das Leben“ läuft und man denkt: Kommt jetzt noch ein Gast?! Aber es sind nur die Brote, die seitlich noch mal hervorlugen und ein „Auf Wiedersehen“-A-cappela singen. Danach ist wirklich Schluss. Was für ein bescheidener, sympathischer Abgang.

An einer Stelle des Konzerts sagt König Boris: „Das Fettes-Brot-Museum bleibt für immer geöffnet!“ Recht hat er, denn ihre Songs und die Momente und Ereignisse, die man mit ihnen ganz persönlich verbindet, bleiben wirklich für die Ewigkeit.

P.S.: Und was passiert nun an Tag zwei? Wie soll das denn noch zu toppen sein? Na, wir werden es sehen!