Es passiert immer wieder: Die schlimmsten Bus-Unfälle der vergangenen Jahre

Immer wieder kommt es zu schlimmen Busunfällen in Hamburg. Am Donnerstag raste ein Bus in den Bahnhof Bergedorf und blieb erst an einer Rolltreppe hängen. Die MOPO hat einige Busunfälle der vergangenen Jahre zusammengefasst.

Löschwagen rast in Bus – zwei Tote, 23 Verletzte



Am 6. Juli 2011 kracht ein Löschwagen der Feuerwehr in Tonndorf auf der Fahrt zum Einsatz in einen Linienbus. Der Bus gerät außer Kontrolle, durchbricht einen Zaun und kommt im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Zwei Menschen kommen ums Leben, 23 weitere werden zum Teil schwer verletzt.

Der Feuerwehrwagen krachte in diesen Gelenkbus.

ruega Foto:

Auto kracht in Linienbus – 13 Verletzte



Am 4. März 2020 kracht in Hamburg-Rahlstedt an der Einmündung Pusbackstraße/Ecke Nordlandweg ein Linienbus in einem VW-Kleinwagen. Im Bus reißt der Aufprall die Fahrgäste aus ihren Sitzen. Die Feuerwehr gibt Großalarm. 13 Menschen werden verletzt, darunter auch der VW-Fahrer.

Die Einsatzstelle am Nordlandweg. Über 50 Retter waren im Einsatz. Blaulicht-News Foto:

Bus überrollt Betrunkenen – Fahrer bemerkt nichts

In der Nacht zum 28. Januar 2020 erfasst ein Bus der Linie 2 (Richtung Schenefeld) an der Haltestelle Friedensallee in Ottensen den Arm eines Mannes. Der Fahrer bemerkt nichts und fährt bis zur Endhaltestelle weiter. Der 64-jährige Verletzte soll betrunken an den Bus herangetreten sein, als dieser losfuhr. Er erlitt schwere Armverletzungen. Auf der Scheibe des Busses wurden später Handabdrücke und Schleifspuren gefunden.

Junge (5) wird von HVV-Bus überrollt und stirbt

Am 25. August 2019 wird ein Fünfjähriger im Schiffbecker Weg in Billstedt von einem Bus überrollt. Das Kind war auf die Straße gelaufen, der Busfahrer hatte es übersehen. Die Mutter des Jungen brach am Unfallort zusammen und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Busfahrer wurde traumatisiert und musste ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ende August kam es im Schiffbeker Weg zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Junge starb. Roeer Foto:

Fahrer erleidet Schwächeanfall – Bus entwurzelt Bäume

Am 18. August 2018 kracht ein Bus in der Neugrabener Bahnhofststraße in Neugraben-Fischbeck gegen einen Baum. Drei Insassen des Busses erleiden Verletzungen und müssen in eine Klinik gebracht werden. Der Aufprall ist so heftig, dass zwei Bäume entwurzelt und der Tank des Busses beschädigt werden. Der Fahrer hatte vermutlich einen Schwächeanfall erlitten und war hinter dem Steuer zusammengesackt.

Der HVV-Bus krachte gegen den Baum und entwurzelte ihn. Sebastian Peters / Blaulichtnews Foto:

Fahrgäste durch Bus geschleudert – Elf Verletzte

Am 15. November 2017 muss ein Busfahrer wegen eines kreuzenden Taxis auf der Grindelallee im Stadtteil Rothenbaum eine Vollbremsung einlegen. Die Fahrgäste werden dabei durch den Bus geschleudert. Elf Menschen werden verletzt, vier müssen ins Krankenhaus gebracht werden.



Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten. RUEGA Foto:

Bus kracht gegen Wand – Fahrgäste unverletzt



Am 3. August 2016 verfährt sich der Fahrer eines Gelenkbusses der Linie 162. Als er seinen Irrtum bemerkt, will er auf dem Ölmühlenweg in Wandsbek wenden. Dabei kracht er in eine Hauswand. Wie durch ein Wunder bleiben alle 25 Fahrgäste unverletzt. (mp)