Erste Bilder: So soll das neue Luxushotel in der Hamburger City aussehen

Neuzugang in der City: An der Mönckebergstraße (Altstadt) soll im September ein neues Luxushotel eröffnen. Das „Conrad Hamburg“ entsteht auf Flächen des Levantehauses. Es ist das Deutschland-Debüt der internationalen Marke.

Noch laufen im Levantehaus die Renovierungsarbeiten. Doch nach den Plänen des Betreibers MHP Hotel AG wird das „Conrad Hamburg“ im September seine Türen für Gäste öffnen. Bei dem Hotel ist die Hilton-Gruppe Franchisepartner, „Conrad Hotels & Resorts“ ist die Luxusmarke des US-amerikanischen Unternehmens.

So sollen die Zimmer einmal aussehen. Conrad Hamburg So sollen die Zimmer einmal aussehen.

Hotel Hamburg: Neues Luxushotel eröffnet in der City

„Mit dem Conrad Hamburg erschaffen wir ein außergewöhnliches Hotel, das die historische Architektur des Jugendstilgebäudes mit zeitgemäßem Luxus vereint“, sagt Jörg Frese, Vorstandsvorsitzender von MHP. Mit dem Hotel wolle man Gäste aus aller Welt begeistern.

Auch die Badezimmer sollen keine Wünsche übrig lassen. Conrad Hamburg Auch die Badezimmer sollen keine Wünsche übrig lassen.

Das Levantehaus ist eigentlich eine luxuriöse Einkaufspassage, doch es beherbergt auch Flächen für ein Hotel. Bis 2022 befand sich dort das Park Hyatt.

Es dürfte teuer werden

Laut MHP werden die Flächen komplett neugestaltet, darunter Zimmer und Suiten, Konferenzräume, Bar und Restaurant. Auch der Spa-Bereich bekommt eine Erfrischungskur. Das Designbüro „1508 London“ erarbeitete das Konzept dafür.

Geräumig und hell: So soll das Hotelfoyer aussehen. Conrad Hamburg Geräumig und hell: So soll das Hotelfoyer aussehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Luxus-SUV: Hotelgast ertappt Autoknacker auf frischer Tat

Die anderen „Conrads“ – unter anderem in New York, Dubai oder auf den Malediven – sind Luxus-Hotels und -Resorts, wie sie im Buche stehen, zum Teil mit riesigen Pools und Marmorterrassen. Dieser Luxus hat seinen (stolzen) Preis. Im „Conrad“ in Dublin geht es beispielsweise ab 407 Euro pro Nacht los. (mp)