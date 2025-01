Im Luxus-SUV: Hotelgast ertappt Autoknacker auf frischer Tat

Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag in Hammerbrook einen Autoaufbrecher gestellt und der Polizei übergeben. Der Täter hatte in der Garage eines Hotels einen teuren Audi Q8 aufgebrochen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr am Recha-Lübke-Damm in der Tiefgarage des Hotels. Laut Polizei habe ein Hotelgast (41) dort Glassplitter an einem Audi Q8 entdeckt. Als er dem auf die Spur gehen wollte, sah er einen Mann (31), der im Fahrzeug saß.

Zeugen überwältigen Täter und übergeben ihn der Polizei

Als der 31-Jährige bemerkte, dass der Hotelgast die Polizei rief, versuchte er zu flüchten. Weit kam er aber nicht, denn der Mann verfolgte ihn. Gemeinsam mit einem zufällig vorbeigekommenen Passanten überwältigten sie den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Mann wurde eine Kosmetiktasche gefunden, die er anscheinend aus dem Audi gestohlen hatte.