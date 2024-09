Eröffnung des Überseequartiers platzt: Jetzt werden die Mieter informiert

Nachdem die MOPO in der vergangenen Woche von einem Insider erfahren hatte, dass die Eröffnung des Überseequartiers in der HafenCity erneut platzt, sollen nun auch Mieter mündlich darüber informiert worden sein. Außerdem wird wohl bald ein neuer Eröffnungstermin angekündigt werden. Für die Ladeninhaber eine neue Nervenprobe, denn viele hofften bislang, zumindest das Weihnachtsgeschäft mitnehmen zu können.

Einige Mieter sollen nach MOPO-Informationen mündlich darüber in Kenntnis gesetzt worden sein, dass der Eröffnungstermin am 17. Oktober nicht gehalten werden kann. Ein neuer Termin werde voraussichtlich in der kommenden Woche bekannt gegeben.

Ursprünglich war der Eröffnungstermin des Shoppingcenters für April dieses Jahres angekündigt worden. Nur zwei Wochen vorher gab es plötzlich eine Absage.

Der Grund soll ein Wasserschaden gewesen sein. Von vielen Seiten gab es Zweifel, dass das Problem so begrenzt sei. Tatsächlich, so die Mutmaßungen, hätten die Bauarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können. Das dementierte Unibail-Rodamco-Westfield stets, verschob den Eröffnungstermin erst auf Ende August, dann auf den 17. Oktober.

Überseequartier: Mieter in Sorge ums Weihnachtsgeschäft

Nun sorgen sich viele Mieter, ob sie noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ihre Läden öffnen können. Manche haben bereits Personal eingestellt und Waren bestellt. Öffentlich äußern will sich derzeit aber kaum jemand, zu unklar ist die rechtliche Situation.

Die MOPO hatte bereits in der vergangenen Woche von einem Insider erfahren, dass die Eröffnung ein weiteres Mal verschoben werden soll. Er berichtete von einem allgemeinen Chaos auf der Baustelle des Überseequartiers und fehlenden Sicherheitsstandards. Aufgrund dessen sei die Installation der Haus- und Anlagentechnik nur schleppend vorangegangen und einiges wäre noch unfertig.

Der Eigentümer Unibail-Rodamco-Westfield hatte daraufhin gesagt, bezüglich des Timings der Eröffnung gebe es „keine neuen Informationen bekanntzugeben“. Zumindest den Mietern gegenüber scheint sich diese Meinung nun geändert zu haben.