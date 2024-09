Der Harburger Wochenmarkt am Sand ist einzigartig in der Hansestadt: Denn immerhin ist er der einzige, der noch an sechs Tagen in der Woche stattfindet – jedenfalls bislang. Die MOPO erklärt, was sich dort bald ändern wird und warum immer mehr Wochenmärkte in Hamburg vom Aussterben bedroht sind.