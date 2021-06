Ergebnisse liegen vor: So denken Anwohner wirklich über „Ottensen autofrei“

Ottensen –

Das Projekt „Ottensen macht Platz“ ist abgeschlossen – vier Wochen früher als geplant. Am Mittwoch wurden der Öffentlichkeit erste Ergebnisse der Evaluation vorgestellt, zu der Anwohner, Passanten und Gewerbetreibende im Rahmen des Verkehrsversuchs befragt worden sind.

73 Prozent der Anwohner innerhalb des Projektgebiets gaben an, dass sich der Verkehrslärms verbessert hat, wobei mehr als die Hälfte der Meinung ist, dass dadurch die Wohnqualität im Stadtteil gestiegen ist. Doch die autofreien Straßen haben auch einen erhöhten Freizeitlärm zur Folge, wodurch sich jeder dritte Befragte gestört fühlte. Von den Passanten bewerteten 78 Prozent die Auswirkungen des Projekts als positiv.

Autofreies Ottensen: So zufrieden sind Anwohner und Co.

Einig sind sich die Ottenser vor allem beim Thema Verkehrssicherheit: Zwei Drittel der Befragten fühlten sich durch das Projekt „Ottensen macht Platz“ sicherer auf den Straßen (66 Prozent) und bewerteten die Verkehrssituation für Kinder (72 Prozent), für Fußgänger (73 Prozent) und für Radfahrer (72 Prozent) als positiv.

Bei Gewerbetreibenden sind die Meinungen dagegen gespalten: Kritisiert wird vor allem die schlechtere Erreichbarkeit für die Kunden. 22 Prozent der Befragten geben an, dass sich die Kundenfrequenz durch die autofreien Straßen verschlechtert habe.

Auch für Lieferanten gestaltete sich das Projekt schwierig: Zwar gab es nun deutlich mehr Platz für Anlieferungen, allerdings sind die offiziellen Lieferzeiten für fast die Hälfte der Befragten nicht ausreichend.

Ottensen macht Platz: Wie geht es jetzt weiter?

Vom 11. bis 21. Februar werden die Ergebnisse in einer Ausstellung in den Zeisehallen präsentiert. Am 15. Februar wird die Evaluation durch die Technische Universität Hamburg von 10.30 bis 13 Uhr in der Fabrik öffentlich vorgestellt und anschließend mit Verwaltung, Politik, Experten und Stadtteil-Initiativen diskutiert. Am 20. Februar soll schließlich um 18 Uhr bei der Bezirksversammlung Altona entschieden werden, ob das Projekt „Ottensen macht Platz“ beendet oder fortgesetzt wird.