Er gilt als gefährlich: 14-Jähriger nun im UKE untergebracht

Ein 14-Jähriger hält derzeit die Sicherheitsbehörden auf Trab, bei denen er als „gefährlichste Person Hamburgs“ gilt. Bis vor Kurzem saß der Jugendliche in U-Haft, weil er versucht haben soll, einen Gleichaltrigen zu töten. Die Richterin glaubte dem Zeugen jedoch nicht, der 14-Jährige kam frei und wurde zum Sicherheitsproblem. Nun gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall.

Am 7. Juni wurde der 14-Jährige aus der Haft entlassen und lebte zuletzt in der Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes an der Feuerbergstraße in Alsterdorf. Doch weil er dort nicht festgehalten werden konnte, überwachte ihn fortan die Polizei. Denn der Jugendliche gilt als „brandgefährlich“ und war wohl bereits als Kleinkind gewalttätig.

Am kommenden Freitag wäre die Genehmigung zur Überwachung abgelaufen, berichtet das „Abendblatt“. Die Polizei hätte dann eine neue Erlaubnis zur dauerhaften Observation beantragen müssen.

Hamburg: 14-Jähriger kommt in Jugendpsychiatrie

Dieses Szenario scheint nun jedoch abgewendet zu sein: Der Jugendliche wurde am Montag in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) aufgenommen. Die Polizei führte ihn am Nachmittag zur geschlossenen Jugendpsychiatrie des Krankenhauses, so das „Abendblatt“.

Der 14-Jährige soll in U-Haft durch Körperverletzungen und sexuelle Übergriffe aufgefallen sein. Außerdem habe er in der vergangenen Zeit ein unnatürliches Interesse an Kindern gezeigt. So soll er diese beim Planschen beobachtet und auf Produkte gedruckte Kinderbilder abgeleckt haben. (vd)