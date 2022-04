Bevor der Schlump-Radweg bleibt, muss er erstmal weg

Der Pop-up-Fahrradweg am Schlump ist ein großer Erfolg und soll dauerhaft bleiben – das gab die Verkehrsbehörde in dieser Woche bekannt. Doch ab Montag verschwindet der breite Radweg auf der Fahrbahn erstmal wieder und zwar bis in den Herbst hinein. Hamburg Wasser baut!

Vom 4. April bis mindestens zum 30. September soll das Sielnetz auf der vielbefahrenen Straße an der Grenze zwischen Eimsbüttel und Rotherbaum saniert werden. Laut Hamburg Wasser hatte es hier einzelne Schäden im Abwassersystem gegeben. Nun wird in das alte Mischwassersiel ein mit Polyesterharz getränkter Schlauch eingezogen. Dieser sogenannte Schlauchliner gibt dem alten Rohr wieder Stabilität. Achtung: Während der Aushärtung des Polyesterharzes kann es stinken! Diese Geruchsentwicklung sei aber nicht gesundheitsschädlich, erklärte Hamburg Wasser.

Hamburg Wasser saniert am Schlump das Abwassersystem

Die Baumaßnahmen werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Zunächst geht es diesen Montag zwischen Bahnhof Schlump / Gustav-Falke-Straße und Bundesstraße los. Im zweiten Abschnitt ist der Bereich zwischen Bundesstraße und Bogenstraße betroffen.

Während der Bauarbeiten wird der Pop-up-Fahrradweg zurückgebaut. Autofahrer und Radler müssen sich dann jeweils eine Fahrspur beim Schlump teilen. Nach Ende der Sielbauarbeiten wird die seit 2020 nur provisorisch eingerichtete „Bikelane” dann dauerhaft installiert. Sie sei ein Erfolg und seit ihrer Einführung ist die Zahl der Unfälle mit Fahrrad-Beteiligung stark zurückgegangen, so die Verkehrsbehörde.