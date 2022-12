Auf die Räder, fertig, los! Nahen der Frühling und warmer Sonnenschein, zieht es viele wieder aufs Rad. War das gute Stück allerdings den gesamten Winter im Keller, in der Garage oder sogar im Innenhof, gilt es vor der ersten Abfahrt ein paar wichtige Punkte zu beachten. Aber auch, wer 365 Tage im Jahr mit dem Rad unterwegs ist, kann von einem Boxenstopp nur profitieren. Die MOPO zeigt den optimalen Frühjahrs-Check.

Der erste Sicht-Check: Sind alle Bauteile noch verschraubt?

Ist das Fahrrad wieder ans Tageslicht gebracht, ist zunächst unbedingt ein Blick auf Schnellspanner nötig, wenn einer vorhanden ist – also die Klemmvorrichtung, mit der das Laufrad festgeklemmt ist. Dieser kann nach längerer Pause offen sein. Das kann zu schweren Unfällen führen, wenn die Benutzer während der Fahrt unterwegs ein Rad verlieren. Ist das der Fall, hilft ein kurzes Nachziehen mit dem Schraubendreher.

Der Schnellspanner sollte nach dem Winter immer überprüft werden. Ist er offen, kann sich das Laufrad lösen. imago/Niehoff Der Schnellspanner sollte nach dem Winter immer überprüft werden. Ist er offen, kann sich das Laufrad lösen.

„Wichtige Schrauben wie am Lenker, am Vorbau, an den Bremsen und an der Kette müssen regelmäßig kontrolliert werden“, sagt der Hamburger Extrem-Mountainbike-Sportler und Rad-Experte Niels-Peter Jensen der MOPO. „Aber bloß nicht zu fest, weil nach fest kommt locker.“

Besonderes Augenmerk auf Kette und Bremsen

Einen zweiten Blick verdienen die Bremsen und die Kette des Fahrrads – denn auch hier kann es schnell gefährlich werden. Wenn die Querrillen nicht mehr deutlich zu erkennen sind oder sich eine Kante eingebremst hat, müssen die Bremsklötze getauscht werden. Die Bremsseile sollten Kappen an den Enden haben und nicht ausgefranst sein. „Generell sollte sich die Bremse leicht bewegen, sonst muss nachgefettet werden. Bei hydraulischen Bremsen muss entlüftet werden, wenn bei maximaler Handkraft weniger als ein Finger zwischen Bremshebel und Griff passt“, erklärt ADFC-Technikexperte René Flippek.

Wenn zwischen den Bremsen und dem Griff beim Anziehen weniger als ein Finger dazwischen passt, müssen sie entlüftet werden. imago/Westend61 Wenn zwischen den Bremsen und dem Griff beim Anziehen weniger als ein Finger dazwischen passt, müssen sie entlüftet werden.

Die Fahrradkette sollte wiederum mit einem Tuch von grobem Schmutz befreit und dann von innen geölt werden. Wer seine frisch gewaschene Hose beim Fahren danach sauber halten will, sollte den Überschuss an Kettenöl und Kettenfließfett nach Reinigung abwischen.

Die richtige Beleuchtung – nicht nur im Winter wichtig!

Auch wenn die Tage langsam wieder länger werden, nach der Arbeit oder einem Radausflug kann es dann doch schnell dunkel werden. Dabei gilt immer: Seien Sie die hellste Leuchte auf dem Radweg! Für die Vorderseite gibt es gute Lampen mit bis zu 150 Lux, deren Lichtkegel dann circa 150 Meter weit reicht. Für die Rückseite gibt es entweder Reflektoren oder kinetische Rücklichter, die beim Abbremsen heller leuchten.

Dazu muss ein verkehrssicheres Fahrrad über sechs verschiedene Rad-Reflektoren verfügen. Die Straßenverkehrszulassungsordnung sieht einen weißen Reflektor vorne, eine roten Großflächen-Rückstrahler hinten, zwei Reflektoren die nach vorne und hinten abstrahlen sowie Reflektoren in den Speichen vor.

Die Vorderleuchte am Fahrrad mit 150 Lux garantiert eine weite Sicht beim Radfahren im Dunkeln. Florian Quandt Die Vorderleuchte am Fahrrad mit 150 Lux garantiert eine weite Sicht beim Radfahren im Dunkeln.

Auch Rückstrahler an den Pedalen sowie Klipp-Reflektoren für vorne und hinten sind sinnvoll. Wer all das hat: Am besten einmal alles säubern vor der ersten Frühjahrs-Fahrt!

Sind die Reifen am Fahrrad noch voll aufgepumpt?

Wenn sich das Radfahren mühsam anfühlt, könnte das nicht nur an der langen Winterpause sondern auch am zu niedrigen Reifendruck liegen. Die Reifen gehen so schnell kaputt. In den Reifenflanken ist der Mindest- und Maximalluftdruck vermerkt und kann mit einer Luftpumpe angepasst werden.

Nach den langen Wintermonaten müssen die Reifen in der Regel aufgepumpt werden. IMAGO / Shotshop Nach den langen Wintermonaten müssen die Reifen in der Regel aufgepumpt werden.

Vielleicht ist aber auch ein Platten Schuld, deshalb die Reifen auch immer nach Scherben, Dornen oder Ähnlichem untersuchen. Sind dort größere Risse zu erkennen, müssen sie dringend ausgetauscht werden.

Der Akku-Check: Alles aufgeladen und einsatzbereit?

Bei den Pedelecs muss beim Frühjahr-Check unbedingt der Akku mitbeachtet werden. „Die Kontakte der Akkuaufnahme am Rahmen müssen auf Korrosion geprüft werden und bei Bedarf mit einem Tuch gesäubert werden“, sagt ADFC-Experte Flippek.

Wurde der Akku der Pedelecs über den Winter gut eingelagert, sollte er ohne Probleme wieder funktionieren. picture alliance/dpa/dpa-tmn | Tobias Hase Wurde der Akku der Pedelecs über den Winter gut eingelagert, sollte er ohne Probleme wieder funktionieren.

„Wichtig ist, dass der Akku über den Winter mit einem vom jeweiligen Hersteller beschriebenen Ladestand eingelagert worden ist. Dann kann er in der Regel einfach benutzt werden.“ Sollte der Akku nicht mehr reagieren, dann auf keinen Fall selbst dran herumspielen, sondern das Pedelec am besten die Werkstatt bringen.