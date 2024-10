Ein Jahr später: Noch kein Gutachten zu tödlichem Arbeitsunfall in HafenCity

Gut ein Jahr nach dem schweren Arbeitsunfall mit fünf Toten auf einer Großbaustelle in der HafenCity steht noch immer ein wichtiges Gutachten zum Unfall aus. Es werde weiterhin auf das Sachverständigengutachten gewartet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nun.

Auf der Baustelle für ein Luxus-Einkaufszentrum war am 30. Oktober 2023 ein Baugerüst aus dem achten Obergeschoss in einen Fahrstuhlschacht eingestürzt. Vier Arbeiter kamen noch an der Unfallstelle ums Leben – ein fünfter Mann erlag seinen lebensgefährlichen Verletzungen später im Krankenhaus.

Wenige Tage vor dem Unfall war die Baustelle durch das Amt für Bauordnung und Hochbau kontrolliert worden. Dabei wurde bemängelt, dass in einigen Bereichen Absturzsicherungen fehlten, die persönliche Schutzausrüstung einiger Beschäftigter nicht gegen Absturz geprüft und der Schutz vor herabfallenden Gegenständen nicht überall gegeben war. Zudem kamen bei jeder der 23 seit Anfang 2022 durchgeführten Kontrollen Mängel im Arbeitsschutz zutage, die zum Teil erst nach mehrfachen behördlichen Anordnungen abgestellt wurden. (dpa/mp)