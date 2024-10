Rauchmelder retten Leben – deshalb sind diese kleinen Geräte an den Zimmerdecken bereits seit Jahren in Wohnräumen verpflichtend. Für Wachgebäude der Feuerwehr allerdings nicht, obwohl sich dort die Einsatzkräfte, besonders nachts, auch mal ausruhen. Auch in Gebäuden der Freiwilligen Feuerwehr fehlt es an Warneinrichtungen – noch. Wie MOPO exklusiv erfuhr, wird sich an der Sicherheit für die Hamburger Feuerwehrkräfte aber bald etwas ändern.