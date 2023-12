„Du fehlst mir so sehr“: Guido Maria Kretschmer trauert um Mutter

Designer Guido Maria Kretschmer (58) hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass seine Mutter Marianne vor einer Woche gestorben ist. In einem rührenden Beitrag teilte der Wahl-Hamburger den schweren Verlust mit seinen Fans. Erst im Sommer hatte Kretschmer Abschied von seinem Vater nehmen müssen.

„Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt“, schreibt der Designer und „Shopping Queen“-Moderator. „Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele.“ Seine Mutter Marianne habe ihm sein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von ihm erwartet, außer, dass er glücklich sei.

Guido Maria Kretschmer nimmt Abschied von seiner Mutter

„Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr“, schreibt er weiter. Dazu postet er zwei Schwarz-Weiß-Fotos: Ein Porträt seiner Mutter, auf dem sie in die Kamera strahlt und ein Porträtbild auf dem sie gemeinsam lächeln.

Ende August 2023 hatte sich Guido Maria Kretschmer bereits von seinem Vater verabschieden müssen, der im Alter von 87 Jahren verstorben war. In seinem Buch „19521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ hatte der Designer ein paar Monate später enthüllt, dass seine Mutter an Demenz erkrankt ist. „Vielleicht hat die Natur sich das auch so gedacht, dass sie ganz leicht weg war und dadurch seinen Tod nicht so massiv miterlebt hat, weil sie sonst daran zerbrochen wäre. Im Nachhinein war ihre Demenz vielleicht ein Segen“, sagte Kretschmer in einem „Bild“-Interview im Oktober.

In den Kommentaren auf Instagram bekunden zahlreiche Fans und Prominente ihr Beileid. „Oh, wie traurig, Du hast noch so liebevoll über sie erzählt! Mein herzliches Beileid“, schreibt die Hamburger Moderatorin Bettina Tietjen. Moderator und Autor Riccardo Simonetti schreibt: „Oh nein Guido, das tut mir so leid. Mein herzliches Beileid an dich und deine Familie, ich bin mir sicher, dass sie sehr sehr stolz auf ihren Sohn ist.“ (abu)