„Werde dich so vermissen“: Hamburger Designer Guido Maria Kretschmer trauert um Vater

Es war wohl eine perfekte Vater-Sohn-Beziehung: „Alles, was ich bin, bin ich durch ihn“, schreibt Guido Maria Kretschmer: Der Hamburger Star-Designer trauert um seinen Papa. Erich Kretschmer verstarb im Alter von 87 Jahren.

Es sind rührende Worte, die „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer auf Instagram mit seinen Followern teilt: „In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen“, schreibt der 58-jährige Wahl-Hamburger.

„Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit“

Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Bild von sich und seinem Vater Erich: Guido lacht, sein Papa schaut mit wachen Augen in die Kamera. Die beiden hatten wohl ein sehr enges Verhältnis. Der Designer schreibt: „Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa.“

Laut Informationen der „Bild“–Zeitung ist Erich Kretschmer im Alter von 87 Jahren friedlich eingeschlafen. Die Beisetzung soll am Samstag bei Warendorf in Nordrhein-Westfalen im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden haben.

In der Vergangenheit erzählte Guido Maria Kretschmer in Interviews ganz offen, wie wichtig seine Eltern für ihn seien: „Sie haben ein dickes Fell, waren sehr tolerant mit uns Kindern. Eine Zeit lang hatte meine Mutter auch noch zwei Tages-Pflegekinder aufgenommen“, sagte Kretschmer, der vier Geschwister hat. Guidos Partner Frank Mutters hätten sie wie einen zweiten Sohn aufgenommen.

In den Instagram-Kommentaren bekundeten zahlreiche Fans und auch Prominente ihr Beileid: Schauspielerin Tina Ruland schrieb beispielsweise: „Im Herzen lebt er immer in dir“. Die Hamburgerin Sylvie Meis ließ Guido wissen: „Ich denke an dich und deine Familie. Wünsche dir viel Kraft!“ (elu)