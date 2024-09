Direkt neben Hagenbecks Tierpark: Hier entsteht Hamburgs neuer Schulcampus

Um ihren morgendlichen Weg werden die künftigen Schüler von ihren Freunde sicherlich beneidet. Die Mädchen und Jungen, die eines Tages die neue Schule an der Julius-Vosseler-Straße besuchen werden, lernen einen Steinwurf vom Zoo entfernt! Direkt neben der U-Bahn-Haltestelle Hagenbecks Tierpark soll die Campusschule Lokstedt entstehen. Am Dienstag hat die Schulbehörde das Vorhaben vorgestellt.

1500 Schülerinnen und Schüler sollen dort unterrichtet werden. Insgesamt sieben Parallelklassen sind pro Jahrgang geplant. Von der fünften bis zur siebten Klasse sitzen noch alle gemeinsam im Klassenzimmer. Dann werden voraussichtlich vier Gymnasial- und drei Stadtteilschulklassen eingerichtet. Dieses Konzept wurde bereits in der HafenCity sowie in der Campusschule Kieler Straße (Altona) umgesetzt. Das Konzept wird laut Schulbehörde gut angenommen.

Schulsenatorin Bekeris lobt die Verkehrsanbindung an die neue Schule

Die Schulsenatorin freut sich besonders über die gute Verkehrsanbindung an den neuen Schulstandort. Die Schule wird mit der U2 (Haltestelle: Hagenbecks Tierpark) und diversen Buslinien zu erreichen sein und eines Tages auch mit der U5. „In einer sehr verdichteten Stadt wie Hamburg ist das ein großes Glück“, so Ksenija Bekeris.

Im kommenden Jahr soll eine Gründungsschulleitung eingesetzt werden, um die weitere Planung zu begleiten. Dann soll es einen Architektenwettbewerb geben, bevor mit der Bebauung der Fläche begonnen werden kann.

Die Fläche gehörte zuvor dem NDR. Die Stadt hat 2,6 Hektar des Grundstücks erworben. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zeigt sich zufrieden mit dem Kauf. „Von unserer aktiven städtischen Ankaufspolitik profitiert überall in der Stadt besonders auch der Schulbau. Nach intensiven Prüfungen und in vertrauensvollen Verhandlungen mit dem NDR haben wir jetzt eine sehr gute Lösung gefunden.“

In Hamburg sind weitere Campus-Stadtteilschulen in Planung. Der aktuelle Schulentwicklungsplan sieht bis zu sieben vor. Neben der Campusschule Lokstedt ist in der City Nord der Campus Hebebrandstraße geplant (Gründung 2024/25), der Campus Schnelsen (Gründung 2024) und der InselCampus Wilhelmsburg (Gründung voraussichtlich ab 2027).

Wann die Campusschule Lokstedt öffnen wird, ist noch nicht bekannt. (zc)