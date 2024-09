Wien hat mit 1,9 Millionen Einwohnern ähnlich viele wie Hamburg (1,8 Millionen), in beiden Metropolen wohnen die meisten Menschen zur Miete. Weitere Gemeinsamkeit: Beide Städte wurden über weite Phasen sozialdemokratisch regiert und bauen eigene Wohnungen – und doch gelingt es der österreichischen Hauptstadt, ihren Bewohnern Wohnverhältnisse zu bieten, von denen Hamburger nur träumen können: Mehr als 60 Prozent der Wiener und Wienerinnen leben in Wohnungen mit gedeckelten Mieten und unbefristeten Verträgen. Was macht Wien anders als Hamburg? Die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál von der SPÖ erklärt in einem Gastbeitrag den Wiener Weg – und beschreibt, warum es bei städtischen Wohnungen um mehr als um günstige Mieten geht.