Diese App revolutioniert Busfahren in Hamburg – aber (noch) nicht für alle

Schon im Juni hatte die Hochbahn eine große Veränderung für Fahrgäste angekündigt – jetzt ist es so weit. HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt spricht von einem „Meilenstein“, der vor allem diejenigen freuen dürfte, die regelmäßig auf Busse angewiesen sind. Die neue Funktion in der HVV Switch App ist allerdings noch nicht für alle Nutzer verfügbar.

Wer öfter mit dem Bus in Hamburg unterwegs ist, der kennt den regelmäßigen (genervten) Blick auf die Anzeigetafeln der Haltestellen. Noch fünf Minuten bis das Fahrzeug kommt, noch eine, sofort…. – und trotzdem weit und breit kein Bus in Sicht. Anderes Szenario: Die Minuten steigen plötzlich ohne Erklärung wieder an. Wann kommt denn jetzt endlich der Bus?

HVV Switch App: Das kann die neue Bus-Funktion

In der neuen Fahrplan-Auskunft der HVV Switch App können Fahrgäste wie gehabt eine Verbindung raussuchen – und ab jetzt genau diesen ausgewählten Bus live verfolgen. Steht das Fahrzeug noch an der übernächsten Ecke und kann ich in Ruhe zur Haltestelle schlendern oder sollte ich lieber anfangen zu joggen? „Das ist bei Taxis oder Moias schon längst Standard“, sagte Hochbahn-Chef Henrich. Der 54-Jährige war bis Ende 2022 Chef der Sammeltaxi-Firma Moia und wechselte im Januar 2024 zur Hochbahn.

Der ausgewählte Bus kann in der HVV Switch App ab sofort live verfolgt werden. Screenshot HVV Switch App Der ausgewählte Bus kann in der HVV Switch App ab sofort live verfolgt werden.

Derzeit können laut HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt allerdings „nur“ Busse der Hochbahn in Echtzeit verfolgt werden. „Die Funktionen wollen wir jedoch auf weitere Verkehrsunternehmen ausrollen und damit auch zukünftig unsere Auskunftszeit-Vorhersagen verbessern“, schrieb sie auf der Plattform Linked In. „Einfach mal ausprobieren – Feedback willkommen.“

Dazu kommt eine weitere Einschränkung: Zurzeit läuft das neue Feature nur bei iOS, dem Betriebssystem von „Apple“. Nutzer von Android-Geräten schauen (noch) in die Röhre. Laut Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum soll die Funktion stufenweise bis Ende nächster Woche ausgerollt werden und dann überall verfügbar sein.