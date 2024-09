HVV kündigt Großkontrolle an: Diese Bahnhöfe und Haltestellen sind betroffen

Achtung, Fahrkartenkontrolle – diesmal aber mit Ansage: Der HVV startet am kommenden Donnerstag (26. September) einen Prüfmarathon in Bussen und Bahnen sowie an vielen Haltestellen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes.

Hintergrund der angekündigten Aktion: die Notwendigkeit von Fahrkartenkontrollen verdeutlichen. Zusätzlich zu den Kontrollen in Bussen und Bahnen finden am an folgenden Bahnhöfen und Haltestellen Kontrollen statt:

U Mundsburg

S Landwehr

ZOB/S Altona

ZOB/S Wilhelmsburg

ZOB Blankenese

Bus/S Barmbek

ZOB Klein Flottbek

ZOB Stade

Bf. Winsen Bus

ZOB Lüneburg

Bf. Elmshorn Bus

Der HVV weist aber darauf hin, dass es Großkontrollen nicht nur beim Prüfmarathon gibt. Sie finden regelmäßig und grundsätzlich unangekündigt statt.

Den Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund entstehen durch das Schwarzfahren nach Eigenangaben jährlich Verluste in Höhe von rund 40 Millionen Euro. (mp)