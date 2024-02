„Mobilitätswende ist meine Leidenschaft“, sagt Robert Henrich, seit dem 1. Januar neuer Chef der Hamburger Hochbahn. Der 54-Jährige war bis 2022 Vorstandsvorsitzender bei der VW-Tochter Moia, bevor er jetzt zu dem städtischen Unternehmen wechselte. Aus seiner Sicht muss sich der ÖPNV viel mehr auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren – und stellt einige konkrete Serviceverbesserungen in Aussicht. In Bezug auf das autonome Fahren bleibt Henrich allerdings noch ein wenig zurückhaltend.

„Mobilitätswende ist meine Leidenschaft“, sagt Robert Henrich, seit 1. Januar neuer Chef der Hamburger Hochbahn. Der 54-Jährige war bis 2022 Vorstandsvorsitzender bei der VW-Tochter Moia, bevor er jetzt zu dem städtischen Unternehmen wechselte. Aus seiner Sicht muss sich der ÖPNV viel mehr auf die Kundenzufriedenheit konzentrieren – und stellt einige konkrete Serviceverbesserungen in Aussicht. Wirtschaftlicher soll das Unternehmen auch werden, im Jahr 2023 wird ein Verlust von 250 Millionen Euro prognostiziert. In Bezug auf das autonome Fahren bleibt Henrich allerdings noch ein wenig zurückhaltend.

„Ich komme aus der Welt der Privatwirtschaft“, erklärt Henrich, der vor dem Sammel-Shuttledienst Moia lange bei Daimler gearbeitet und unter anderem das erste Car-Sharing Angebot in Hamburg, Car2Go, mitgestaltet hat. „Dort ist es die Regel, den Kunden ständig nach Feedback zu fragen, um sich zu verbessern“, sagt er. „Das muss beim ÖPNV natürlich nicht nach jeder Fahrt sein, aber vielleicht einmal im Monat.“

Hochbahn-Chef: So könnte sich der Service verbessern

Der 54-Jährige findet es zudem unverständlich, dass aktuell noch nicht jeder ausgewählte Bus in Echtzeit auf einer Karte verfolgt werden kann. „Es gehört zur Wahrheit, dass wir heute nicht wissen, wo jedes Hochbahn-Fahrzeug in diesem Moment ist – das geht sonst in jeder Taxi-App“, sagt er. „Da müssen wir ran. Aber auch bei den Störungsmeldungen ist Luft nach oben. Warum bekomme ich zum Beispiel Meldungen, die mit meiner Fahrt nichts zu tun haben? Nach ein paarmal Fahren müsste die App gelernt haben, welche Strecken für mich im Alltag relevant sind.“

Allerdings, schränkt er ein, müssten die Fahrgäste dafür auch bereit sein, beispielsweise ihren Standort freizugeben. Und damit die Busse allgemein pünktlicher werden, brauche es vor allem mehr eigene Fahrspuren.

Hochbahn will 2025 einen autonomen Bus in Hamburg fahren lassen

Angebote wie Moia, die Fahrgäste auf Abruf zu ihrem Zielort bringen, sind für den neuen Hochbahn-Chef der Schlüssel für ein ganzheitliches Verkehrsangebot in Hamburg. Auch die Hochbahn will im Jahr 2025 einen solchen autonomen Bus für etwa 15 Personen auf die Straße schicken. „Dann müssen wir schauen, ob solche Dienste gesellschaftlich akzeptiert werden“, sagt er. „Und natürlich muss die Technologie funktionieren. Ich habe in meiner Laufbahn sehr viele Ankündigungen aus der Industrie gesehen, die sich dann doch wieder verzögert haben. Aber das liegt auch an sehr hohen Regulierungen in Deutschland.“

Der autonome Kleinbus der Hochbahn soll bis zu 15 Passagiere gleichzeitig mitnehmen können. picture alliance/dpa/Markus Scholz Der autonome Kleinbus der Hochbahn soll bis zu 15 Passagiere gleichzeitig mitnehmen können.

Gerade befindet sich sein Unternehmen noch im Tarifstreit mit Verdi. Die Gewerkschaft fordert eine Absenkung von 38 auf 35 Stunden pro Woche. „Eine Verkürzung führt aus meiner Sicht aber nicht zu der dringend benötigten Entlastung“, ist der Hochbahn-Chef überzeugt. „Die erreichen wir durch längere Pausen, also mehr Urlaubstage.“ Bei einer pauschalen Absenkung fehlten dem Unternehmen circa 800 Fahrer, rechnet er vor.

Henrich: Hochbahn muss wirtschaftlicher werden

Zudem, gibt Henrich zu, habe die Wirtschaftlichkeit der Hochbahn in den vergangenen Jahren sehr abgenommen. „Im Jahr 2018 haben wir 50 Millionen Euro Verluste eingefahren. Das war für die Politik leicht im Haushalt auszugleichen. Im Jahr 2023 sprechen wir in der Prognose von circa 250 Millionen Euro.“ Das liege an enormen Energiepreisen, der allgemeinen Inflation, den Zinsen und gestiegenen Personalkosten. „Der Strom, den wir für nächstes Jahr einkaufen, ist aber schon wieder deutlich günstiger“, gibt er in Aussicht.

„Ansonsten muss die Politik sich fragen: Was ist uns guter ÖPNV wert? Dort habe ich aber aktuell nicht den Eindruck, dass wir uns das nicht mehr leisten – sondern im Gegenteil sogar mehr investieren. Nur so können Bus und Bahn eine gute Alternative zum Privatauto sein.“