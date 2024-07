Die Vegan-Kolumne: Am Samstag isst der Kiez pflanzlich

Der Kiez isst pflanzlich – zumindest am 27. Juli. Dann steigt zum zehnten Mal das „Vegane Straßenfest“ auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli). Mit Foodtrucks, Infoständen und Kochshows.

Zugegeben, es war eine andere Zeit, als ich vor 40 Jahren Vegetarier wurde. Veganismus war kaum verbreitet, es gab wenig pflanzliche Lebensmittel (außer Gemüse), keine Hafermilch, im Restaurant blieb der Teller ziemlich leer. Trotzdem hatte ich vor 25 Jahren schon mal ausprobiert, vegan statt vegetarisch zu leben. Aber die Tupperdose mit Möhren und Apfelspalten, um in der Mittagspause etwas zu essen zu haben, war für mich der Inbegriff für Verzicht – so scheiterte mein erster Vegan-Ausflug nach einem Jahr.

Das ist heute ganz anders, von der Vielfalt pflanzlicher Lebensmittel habe ich hier mehrfach geschrieben. Trotzdem hält sich hartnäckig das Vorurteil vom Verzicht.

Wenn Sie zu denen gehören, die noch Schnappatmung bekommen, wenn über einen „Veggie Day“ in Kantinen gesprochen wird, dann sollten Sie am Samstag den Spielbudenplatz (11 bis 19 Uhr, Essen bis 22 Uhr) meiden.

Veganes Straßenfest auf dem Kiez in St. Pauli

Allen anderen bietet sich ein spannender Einblick in die vegane Ernährung – und an den Foodtrucks wird der Beweis aufgetischt, dass Pflanzenfutter nicht nur ethisch, sondern auch geschmacklich ein Gewinn ist. An rund 40 Ständen gibt es Infos, pflanzliche Lebensmittel, Eis, Bücher, Kleidung und Kunst. Mehrere Lebenshöfe, die Tieren aus der Agrarindustrie Zuflucht und Schutz vor Ausbeutung bieten, stellen ihre Projekte vor. 2023 waren 18.000 Besucher:innen da, sagt die Tierrechts-Organisation „Animal Rights Watch“ (Ariwa), die das Vegan-Fest organisiert.

MOPO-Autor Frank Wieding (58) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt MOPO-Autor Frank Wieding (58) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen.

„Unser Anliegen ist es“, so Florian Ellerkamp vom Orga-Team, „dass möglichst viele Besuchende die Gelegenheit haben, auf unserem Straßenfest die vegane Lebensweise in einem ungezwungenen Rahmen informativ und kulinarisch zu erleben“.

Da könnte Sie auch interessieren: Was eingefleischten Wurstfanatikern die Zornesröte ins Gesicht treibt

Dazu sollen auch die Kochshows beitragen. „Geiler Geschmack braucht keine tierischen Produkte“, sagt Koch Björn Moschinski aus Mannheim, der bereits seit 30 Jahren vegan lebt und Tipps für die Sommerküche gibt. Seine Kochbücher stehen auch in meiner Küche, das neueste: „Vegan kochen und backen“ (Südwest-Verlag). Mit dabei auch der Bremer Koch Sean Moxie, der zeigt, wie man veganen Käse selber herstellt. Tolle Rezepte stehen übrigens auf seiner Webseite www.dailyvegan.de. Und bei der Konditorin und Autorin Ann-Kathrin Lemke gibt’s Back-Basics. Ihrem Instagram-Kanal (@annibacktvegan) folgen mehr als 100.000 Menschen.

Mein zweiter Vegan-Versuch läuft nun seit sieben Jahren – und ein erneutes Scheitern ist dank der Vielfalt an veganen Herdkünstlern und Produkten ziemlich ausgeschlossen.