Die City wird zur Festmeile: Das sind die Highlights am Tag der Deutschen Einheit

33 Jahre liegt die Wiedervereinigung zurück. Der 3. Oktober erinnert als Nationalfeiertag daran – dieses Jahr wird er mit der zentralen Feier in Hamburg begangen. Rund um Rathaus und Binnenalster kamen dazu schon am Montag mehr als 300.000 Besucher zusammen. Viele Highlights stehen auch am Dienstag auf dem Programm.

Beim „Bürgerfest-Festival der Einheit“ in der Hamburger Innenstadt, rund um Binnenalster, Rathaus und Mönckebergstraße, stellen sich auch am Dienstag von 10 bis 21 Uhr die einzelnen Bundesländer vor. Dazu gibt es auf mehreren Bühnen Livemusik. Themen sind dabei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Internationalität – wie wird sich Hamburg in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Essensstände bieten regionale, typisch deutsche und internationale Speisen an.

Auf der Ländermeile – vom Hauptbahnhof bis zum Rathausmarkt – bietet Berlin, als Filmhauptstadt, ein besonders gutes Programm: In einem eigenen Kino nahe der U-Bahnstation Mönckebergstraße werden Filme wie „Good Bye Lenin!” oder „Babylon Berlin” gezeigt.

„Blaulichtmeile“: Kinder können im Polizeiauto sitzen

Für Kinder gibt es extra Eventbereiche rund um die St. Petrikirche und den Speersort sowie an den Colonnaden – hier wird gespielt und gebastelt. Neben einem Fahrradparcours zur Verkehrserziehung durch die Polizei gibt es unter anderem eine Hüpfburg und ein Puppentheater. Und hinter dem Rathaus, auf der „Blaulichtmeile“, gibt es Feuerwehr- und Bundeswehrfahrzeuge, Polizeiautos und Einsatzfahrzeuge des THW, in die sich Kinder reinsetzen können – Blaulicht inklusive!

Aber auch für technikbegeisterte Erwachsene ist die „Blaulichtmeile“ an der Großen Johannisstraße ganz spannend: Zu sehen gibt es hier Spezialfahrzeuge, darunter ein Boot der Wasserschutzpolizei, Löschfahrzeuge und historische Polizeimotorräder.

Um Nachhaltigkeit geht es entlang des Neuen Jungfernstiegs: Rund 35 Vereine und Unternehmen stellen ihre Projekte vor. Und das Alsterufer wird bei Beginn der Dämmerung von „Erneuerbare Energien Hamburg“ mit Hilfe einer wasserstoffangetriebenen Lichtinszenierung illuminiert.

Für alle Politik-Interessierten: Auf dem Rathausmarkt, im Innenhof des Rathauses und in der Handelskammer stellen die Verfassungsorgane Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht ihre Aufgaben und ihre Arbeit vor. Im nachgebauten Plenarsaal kann man in die Rolle von Bundestagsabgeordneten schlüpfen und Bundesminister bieten Bürgergespräche an.

Virtual Reality am Jungfernstieg und deutsche Geschichte im „Miniatur Wunderland“

Wie die Digitalisierung unser Leben erleichtert, wird am westlichen Ende des Jungfernstiegs zwischen Große Bleichen und Colonnaden gezeigt. Hier werden Ideen für die Mobilität von morgen, Neues zum digitalen Lernen und Studieren und zu Künstlicher Intelligenz präsentiert. Am Jungfernstieg können Besucher mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen durch die Elbphilharmonie laufen oder durch andere Länder reisen.

Olivia Jones beim offiziellen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit: „Make Einheit sexy again!"

Am Ballindamm geht es um Respekt und Toleranz: Die „Olivia Jones Familie“ vom Kiez berichtet über ihre Erfahrungen im Umgang mit Mobbing und Ausgrenzung. Olivia Jones selbst ist schon als einer der ersten Gäste in der Elbphilharmonie eingetroffen – passend in schwarz-rot-gold gekleidet. „Make Einheit sexy again“, sagte sie. Heute werde alles relativiert, aber es sei wichtig, dass es keine Mauer gebe. „Auch wenn es viele Menschen gibt – Politiker und Konservative – die versuchen, die Mauern in den Köpfen, Herzen und zwischen den Menschen wieder herzustellen.“

Ein Highlight steuert auch das „Miniatur Wunderland“ bei: In neun Miniatur-Welten geht es um die innerdeutsche Nachkriegsgeschichte, die Wiedervereinigung und das Leben nach dem Mauerfall.