Fan-Fest in Hamburg: Spanien gewinnt – hängende Köpfe bei den DFB-Fans

Geht das Sommermärchen weiter – oder platzt heute Deutschlands Traum vom Europameister-Titel? Am Freitag trifft die DFB-Elf im Viertelfinale in Stuttgart auf Spanien. In Hamburg fiebern Zigtausende auf dem Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld mit. Die MOPO ist vor Ort.

Schon um kurz nach 17 Uhr ist das Areal gut gefüllt. Schwarz-rot-goldene Flaggen und DFB-Trikots sind beim Publikum deutlich in der Überzahl.

Noch fast eine Stunde bis zum Anstoß – und schon pickepackevoll auf dem Fan-Fest. Florian Quandt Noch fast eine Stunde bis zum Anstoß – und schon pickepackevoll auf dem Fan-Fest.

Die Menge ist gespannt. Das DFB-Team konnte sich im Achtelfinale nach einem turbulenten Match mit zahlreichen umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen mit 2:0 gegen Dänemark durchsetzen. Der heutige Gegner Spanien ist einer der absoluten Topfavoriten im Turnier. Die Südeuropäer setzten sich in der Runde der letzten 16 mit 4:1 gegen Außenseiter Georgien durch.

Thea (31, Versicherungsmaklerin, lebt auf Malta) und ihr Cousin James (35, IT-Fachmann, lebt in Hamburg) unterstützen die Heimatländer ihrer Arbeitgeber – Deutschland und Spanien. Florian Quandt Thea (31, Versicherungsmaklerin, lebt auf Malta) und ihr Cousin James (35, IT-Fachmann, lebt in Hamburg) unterstützen die Heimatländer ihrer Arbeitgeber – Deutschland und Spanien.

Gute Stimmung auf dem Fan-Fest in Hamburg

Thea (31, Versicherungsmaklerin, lebt auf Malta) und ihr Cousin James (35, IT-Fachmann, lebt in Hamburg) sind Philippiner und unterstützen bei dieser EM die Heimatländer ihrer Arbeitgeber – Deutschland und Spanien. „Es ist die erste EM, die wir gemeinsam schauen und wir haben so viel Spaß! Das Fan-Fest ist einfach nur super. Es hat unsere Erwartungen übertroffen!“, jubelt James. Wer heute gewinnt? „Das ist uns eigentlich egal. Wir genießen die Stimmung und das Spiel“, sagt Thea.

Miriam (21. v.l.), Alba (19), Aadya (19) und Ines (19) wurden in Spanien geboren und studieren in Hamburg. Florian Quandt Miriam (21. v.l.), Alba (19), Aadya (19) und Ines (19) wurden in Spanien geboren und studieren in Hamburg.

Miriam (21), Alba (19), Aadya (19) und Ines (19) wurden in Spanien geboren und studieren in Hamburg. „Wir haben alle Spiele verfolgt. Spanien ist die bessere Mannschaft“, sagen sie. „Aber falls sie nicht gewinnen, ist es auch nicht schlimm. Dann sind wir eben für Deutschland. Wir sind große Toni-Kroos-Fans.“

Endlich geht’s los. Die deutsche Nationalhymne wird von vielen Fans mit ordentlicher Lautstärke mitgesungen bzw. -gebrüllt.

Hamburger Fan-Fest: Deutsche und Spanier feiern gemeinsam

Clara (Mitte, 20) ist Halb-Spanierin – trägt deshalb Deutschland-Kette und Spanien-Trikot – und „kann in diesem Spiel nur gewinnen“. Aber: „Ich habe auch jetzt schon Mitleid mit dem Verlierer.“

Clara (20, M.) ist Halb-Spanierin – deshalb Deutschland-Kette und Spanien-Trikot. Luise (21, l.) und Annika (20, r.) unterstützen die deutsche Mannschaft. Florian Quandt Clara (20, M.) ist Halb-Spanierin – deshalb Deutschland-Kette und Spanien-Trikot. Luise (21, l.) und Annika (20, r.) unterstützen die deutsche Mannschaft.

Luise (21) und Annika (20, rechts) unterstützen die deutsche Mannschaft. „Aber falls Spanien gewinnt, wischen wir uns die schwarze Farbe von der Deutschland-Flagge einfach aus dem Gesicht und freuen uns mit Clara“, sagt Annika mit einem Augenzwinkern.

Trotz Verbots können es einige Besucher des Fan-Festes nicht lassen und zünden mitten in der Menge Bengalos, um ihre Begeisterung kund zu tun. Rauchschwaden ziehen über das Heiligengeistfeld.

Trotz Verbots können es einige Besucher des Fan-Festes nicht lassen und zünden mitten in der Menge Bengalos. Florian Quandt Trotz Verbots können es einige Besucher des Fan-Festes nicht lassen und zünden mitten in der Menge Bengalos.

Es tut sich nicht viel, das Publikum wirkt fast ein wenig ermattet. Zwischendurch immer wieder „Deutschland!“-Rufe. Auch Neuer wurde für seine Paraden bereits abgefeiert.

Das Wetter wird allmählich schlechter – die Stimmung auch. Die ersten Zuschauer verlassen den Platz, weil es nach Regen aussieht. Andere feuern die DFB-Elf weiter tapfer an. Jede Aktion der deutschen Mannschaft wird frenetisch bejubelt.

89. Minute: Deutschland gleicht aus! Und die Menge auf dem Heiligengeistfeld explodiert in einem ekstatischen Jubelschrei. Konfetti fliegt durch die Luft. Noch mehr Bengalos werden gezündet.

Es geht in die Verlängerung: Einige Fans sind sich sicher, dass Deutschlands EM noch nicht vorbei ist. Sie singen: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“

Dann, am Ende der Verlängerung: Geschockte Gesichter nach dem Gegentreffer der Spanier. War es das? Es ertönen noch „Deutschland“-Rufe. Doch die Hoffnung schwindet sekündlich.

Abpfiff – aus und vorbei: Deutschland ist raus. Betretenes Schweigen auf dem Heiligengeistfeld. Der Platz leert sich wie im Zeitraffer. Mit hängenden Köpfen trotten die Besucher vom Gelände.