Auf Deutschlands Nationalteam wartet bereits im Viertelfinale die härteste aller möglichen Aufgaben. Spanien geht als leichter Favorit in die Partie, doch die Zuversicht rund um das DFB-Team ist groß. Neun deutsche Welt- und Europameister erzählen in der MOPO, warum nach dem Gipfeltreffen noch lange nicht Schluss sein muss. Was die Legenden von Horst Hrubesch über Stefan Kuntz bis hin zu Sepp Maier sagen.