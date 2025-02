Demo in Hamburg: Hunderte erinnern an Anschlag von Hanau

Vor fünf Jahren tötete ein Rechtsextremer bei einem rassistischen Anschlag in Hanau neun Menschen. Bereits am Dienstag gab es in Hamburg eine Gedenkveranstaltung. Und auch am Mittwochabend gehen Hunderte auf die Straße, um der Opfer zu gedenken.

Die Veranstaltung startete um 18 Uhr an der U-Bahn-Station Horner Rennbahn. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren für den Demonstrationszug durch Horn und Billstedt angemeldet. Wie viele Menschen tatsächlich vor Ort waren, konnte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Mittwochabend zunächst nicht sagen.

Demonstranten erinnern in Hamburg an rassistischen Anschlag von Hanau

Unter dem Motto „Fünf Jahre Hanau – gemeinsam erinnern, gemeinsam kämpfen“ ziehen die Demonstranten von der Rennbahnstraße über die Washingtonallee bis zur Möllner Landstraße, wo um 20.15 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Zum Protest aufgerufen hatte unter anderem das „Hamburger Bündnis gegen Rechts“. In einer Ankündigung schrieben die Veranstalter: „Gemeinsam mit den Angehörigen fordern wir Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen! Doch statt Konsequenzen sehen wir eine zunehmend rassistischere Politik und das Erstarken rechter Kräfte. Was gestern noch Hetze der AfD war, ist längst schon Regierungspolitik.“

Schon am Dienstag gab es eine Gedenk-Demo durch Harburg: Rund 350 Menschen nahmen daran teil. Am 19. Februar 2020 erschoss ein Rechtsextremer im hessischen Hanau willkürlich und aus rassistischen Motiven neun Menschen. (elu)