Gedenk-Demo für die Opfer des Anschlags von Hanau zieht durch Harburg

Fünf Jahre nach dem rechtsextremen Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen getötet wurden, erinnerte ein Demonstrationszug an die Opfer.

Am 19. Februar 2020 erschoss ein Rechtsextremer in Hanus willkürlich und aus rassistischen Motiven neun Männer und Frauen in Hanau. Der Opfer gedachte ein Demonstrationszug, der am Dienstagabend – einen Tag vor dem eigentlichen Gedenktag – durch Harburg zog.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort nahmen rund 400 Menschen an dem Demozug teil, zu dem unter anderem der linksradikale Rote Aufbau aufgerufen hatte. Die Demonstranten wurden von starken Polizeikräften begleitet, abgesehen von etwas Pyrotechnik blieb es aber ruhig.