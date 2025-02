Der berüchtigte „Elbschlosskeller“ am Hamburger Berg war erst vor wenigen Tagen wegen einer tödlichen Prügel-Attacke in den Schlagzeilen: Ein Gast hatte einen Türsteher angegriffen und so schwer verletzt, dass der kurze Zeit später verstarb. Eine Schock-Nachricht für den Wirt der bekannten Kneipe, Daniel Schmidt. Jetzt kommt heraus: Ein paar Tage zuvor gab es schon einmal eine Gewalt-Eskalation vor dem „Elbschlosskeller“. Ein Video zeigt die Tat. Daniel Schmidt hat einen dringenden Appell an Kiezbesucher.