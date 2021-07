Aktuelle Inzidenzwerte, Fallzahlen, Corona-Regeln und Lockerungen: In unserem Newsticker halten wir Sie über die aktuelle Corona-Entwicklung in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

38 neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenz 9,1 (Stand Dienstag)

Neun neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – Inzidenz 3,3 (Stand Dienstag)

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – Inzidenz 1,2 (Stand Dienstag)

31 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – Inzidenz 3,7 (Stand Dienstag)

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht

21.41 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag weiter leicht gesunken – auf 3,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es neun registrierte Neuinfektionen (Montag: 15). Am Dienstag vor einer Woche waren zwölf Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,2. Danach war die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro Woche bis Sonntag täglich leicht gestiegen.

Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Bundesland hat sich den vierten Tag in Folge nicht geändert, sie liegt bei 1623. Im Krankenhaus wurden am Dienstag den Angaben nach weiterhin 17 Covid-19-Erkrankte behandelt. 9 Patienten lagen auf der Intensivstation – auch so wie am Vortag.

Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Lübeck (6,0), Neumünster (5,0) und Kiel (4,9). In Dithmarschen hingegen wurde erneut binnen einer Woche kein neuer Corona-Fall gemeldet.

So viele Tests sind in Hamburg positiv

21.12 Uhr: In Hamburg wurden vergangene Woche pro Werktag durchschnittlich rund 8.900 PCR-Tests und damit 1.300 weniger als in der Vorwoche durchgeführt. Mit lediglich 0,7 Prozent positiver Befunde blieb der Wert aber gleichbleibend gering. Auch bei den rund 324.000 Schnelltests in Testzentren, Apotheken und Arztpraxen wurden lediglich 91 und damit 0,03 Prozent positive Testergebnisse gemeldet. Es sei zudem davon auszugehen, dass etliche dieser Ergebnisse sich nach einer Laboruntersuchung als nicht positiv herausstellen könnten, so die Sozialbehörde.

20.000 weitere Termine im Impfzentrum verfügbar

19.58 Uhr: Im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen sind ab sofort 20.000 weitere Termine verfügbar. Dies gab Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstagabend im „Hamburg Journal“ im „NDR“ bekannt. „Man kann ab sofort wieder Termine buchen. Alle Menschen ab 18 Jahren sind herzlich eingeladen, das zu tun.“ Buchen können Impfwillige einen Termin entweder telefonisch unter 116 117 oder online unter https://www.impfterminservice.de/.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), AstraZeneca-Erstgeimpfte beim zweiten Mal mit einem anderen Impfstoff zu impfen, hatte Hamburg die Vergabe von Erstterminen zunächst gestoppt. In den vergangenen Tagen sei laut Leonhard aber deutlich geworden, dass weiterhin viele Erstgeimpfte auch mit ihrer Zweitimpfung AstraZeneca akzeptieren und damit die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna für andere Erstimpfungen freigeben würden.

Hochschule Wedel will ihre Studierenden impfen

19.11 Uhr: Studierende der Fachhochschule Wedel können sich diese Woche auf dem Campus kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot gilt am Mittwoch und Sonntag. Ein mobiles Impfteam des Landes Schleswig-Holstein wird vor Ort sein und die Studierenden mit Impfstoffen versorgen. Zur Auswahl stehen Moderna und Johnson&Johnson.

„Jede Impfung leistet einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Dass wir nun zwei Termine vor Ort in der Fachhochschule anbieten können, ist ein großer Schritt in Richtung Normalität, damit unsere Studierenden so schnell wie möglich wieder in die Präsenz-Lehre wechseln können“, sagt Prof. Eike Harms, Präsident der FH Wedel.

Wegen Termin-Schwänzern: lange Schlangen am Hamburger Impfzentrum

18.33 Uhr: Wer am Dienstag einen Termin für seine Impfung in den Messehallen hatte, musste und muss zur Stunde noch Geduld beweisen. Im Laufe des Tages bildeten sich lange Schlangen rund um das Impfzentrum. Grund hierfür war laut dem Leiters des Impfzentrums, Dr. Dirk Heinrich, dass rund 500 Menschen ihren Termin am Montag versäumt hatten und kurzerhand am Dienstag vorbeischauten.

Auch waren Impflinge deutlich zu früh zu ihren Impfterminen erschienen. Außerdem gab es nach Informationen des „Abendblatts“ einige Diskussionen von AstraZeneca-Erstgeimpften mit den Ärzt:innen, weil die Impflinge für ihre Zweitimpfung lieber Biontech als Moderna haben wollten. Dies habe zu weiteren Verzögerungen vor Ort geführt.

Drei Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.51 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektion bleibt in Mecklenburg-Vorpommern gering. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock drei neue Ansteckungen. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichte einen Wert von 1,2, der damit weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 4,9 liegt.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land gab die Behörde mit 44.165 an. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion nahm um weitere drei zu und liegt nun bei 1161.

Mit Vorpommern-Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte verzeichneten noch zwei Landkreisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0. Nordwestmecklenburg (3,8), Rostock (3,3) und Schwerin (3,1) wiesen Werte von über 3 auf.

Zusätzliche Impfaktion für Hamburger Obdachlose

17.35 Uhr: Obdachlose haben in Hamburg eine weitere Möglichkeit, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Am Mittwoch (ab 11.00 Uhr) können sie sich in der Hamburger Markthalle gegen Corona impfen lassen, wie ein Sprecher der Sozialbehörde sagte. „Aufgrund der großen Nachfrage wurde eine weitere Impfmöglichkeit angeboten. Sofern weiterhin Nachfrage besteht, werden wir weiterhin Termine anbieten“, sagte er. Bislang seien im Zuge der kostenfreien Impfaktion der Hamburger Sozialbehörde 1800 bis 2000 Personen geimpft worden.

Obdachlosen war es seit Ende April möglich, sich bei mobilen Impfteams und Einrichtungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Da der Impfstoff nach einer Impfung bereits vollen Schutz bietet, eignet sich das Vakzin laut Behörde für Menschen, die einen Zweittermin aus vielerlei Gründen nicht wahrnehmen können.

Hamburger Senat plant vorerst keine weiteren Lockerungen

17.01 Uhr: Normalerweise gilt die Corona-Eindämmungsverordnung in Hamburg immer für zwei Wochen. Dann kommt sie auf den Prüfstand, wird eventuell mit Lockerungen oder Verschärfungen überarbeitet und vom Senat neu beschlossen – doch die aktuelle Verordnung wurde gleich mal auf einen Monat angelegt (2. Juli bis 30. Juli).

Der Grund: Der Senat rechnet derzeit nicht damit, dass es in den nächsten Wochen Lockerungen geben wird. Man sehe bei der aktuellen Infektionsentwicklung und Pandemielage keinen Spielraum für weitere Lockerungen, heißt es aus dem Senat gegenüber der MOPO.

Aber: „Die Eindämmungsverordnung kann jederzeit angepasst werden. Wenn wir nächste Woche keine Fälle mehr haben, würde der Senat natürlich reagieren“, so die Senatssprecherin Julia Offen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt stagnierte zuletzt um neun Infektionen pro 100.000 Einwohner, am Dienstag wurde sie mit 9,1 angegeben.

Hamburger CDU fordert Ende der Corona-Maßnahmen für Geimpfte

15.19 Uhr: Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß fordert ein baldiges Ende der Corona-Maßnahmen für Geimpfte. Sobald allen Hamburgern und Hamburgerinnen ein Impfangebot gemacht worden sei, sollten die Corona-Auflagen für Geimpfte fallen, sagte er am Dienstag. „Alle Geimpften werden Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten spätestens ab Herbst nicht länger akzeptieren. Für sie müssen die Einschränkungen spätestens dann fallen, wenn alle Hamburger ein Impfangebot erhalten haben.”

Gleichzeitig unterstützte er den Vorstoß des Vorsitzenden der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, sogenannte Impfschwänzer mit einem Bußgeld zu belegen. „Impftermine einfach ohne Absage oder Angaben von Gründen fallen zu lassen, geht gar nicht”, sagte Ploß. Um das Coronavirus zu besiegen und eine vierte Welle zu verhindern, sei eine Herdenimmunität nötig. „Dafür müssen wir die Impfquote erhöhen. Sich impfen zu lassen, ist auch ein Akt der Solidarität.”

Neue Corona-Zahlen für Hamburg: Inzidenz steigt wieder leicht

11.53 Uhr: Hamburg meldet heute 38 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden elf Neuinfektionen gemeldet, am vergangenen Dienstag waren es 27.

Die Inzidenz liegt laut der Hamburger Sozialbehörde aktuell bei 9,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert bei 8,6, am vergangenen Dienstag bei 9,8.

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg bislang 1597 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 4. Juli). Binnen eines Tages wurde kein weiterer Todesfall erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 77.516 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 4. Juli 34 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen x19Corona-Patienten, elf davon sind Hamburger.

1.031.002 Menschen haben in Hamburg bis Montag eine Impfung erhalten, 684.316 auch schon eine Zweitimpfung.

Hamburg: Delta-Variante breitet sich aus

10.19 Uhr: Die Delta-Variante des Corona-Virus ist in Hamburg wohl schon für mehr als die Hälfte der Neuinfektionen verantwortlich. Das berichtet der NDR. Ende Mai sei die Variante gerade einmal für eineinhalb Prozent der Fälle verantwortlich gewesen. Anfang Juni waren es etwa 10 Prozent, Ende des Monats dann 42 Prozent. Dies hätte eine Auswertung von Proben im Hamburger Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie ergeben.

Die sogenannte Sequenzierung der Proben benötige etwa eine Woche, wie stark die Delta-Variante derzeit vertreten ist, könne nur hochgerechnet werden. Bei der insgesamt sehr niedrigen Inzidenz würden auch schon einzelne Fälle viel ausmachen, sagte Adam Grundhoff vom Leibniz-Institut dem NDR. Sollte Hamburg zum Varianten-Gebiet werden, müssten die Regeln für Reise-Rückkehrende überarbeitet werden, sagte die Sozialbehörde dem Sender. Über solche Einreise-Bestimmungen entscheidet aber der Bund.

Corona-Inzidenz in Niedersachsen erneut unverändert

9.37 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche hat sich erneut nicht geändert. Nach Mitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag blieb der Inzidenzwert wie am Montag bei 3,7. Auch am Sonntag hatte der Wert schon bei 3,7 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen nahm um 31 zu. Es gab nach RKI-Angaben einen neuen Todesfall.

Die Landkreise mit den höchsten Inzidenzwerten in Niedersachsen blieben Celle (15,6) und Stade (13,2). In den Landkreisen Leer, Grafschaft Bentheim, Uelzen und Heidekreis lag der Wert bei 0.

Im Bundesland Bremen stieg die Inzidenz hingegen erneut leicht auf 8,2 an. Am Montag lag sie bei 7,5. Sechs neue Fälle kamen hinzu.

Mobile Teams impfen Studenten gegen Corona

7.38 Uhr: Studierende in Schleswig-Holstein können sich von Dienstag an direkt in den Hochschulen gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte, werden mobile Teams auf den Campussen in ganz Schleswig-Holstein bis zum Dienstag kommender Woche Impfungen mit den Vakzinen Moderna und Johnson & Johnson verabreichen. Termine müssen dem Ministerium zufolge nicht vereinbart werden.

Ressortchefin Karin Prien warb dafür, dieses Angebot anzunehmen. „Ich bin sehr froh, dass es uns in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter-Unfallhilfe kurzfristig gelungen ist, den Studierenden dieses Angebot zu machen und ihnen damit eine campusbezogene Option zu geben, sich impfen zu lassen”, sagte die CDU-Politikerin. Dies sei ein weiterer Schritt hin zu einer Normalisierung des Studienbetriebs.

Die Teams schaffen laut Ministerium etwa 150 Impfungen pro Tag, so dass bis zu 3150 Studierende geimpft werden könnten. Zweitimpfungen mit dem Stoff von Moderna sollen nach genau fünf Wochen folgen. Die ersten Behandlungen an den Hochschulstandorten beginnen am Dienstag in Kiel, die letzten sind eine Woche später ebenfalls in der Landeshauptstadt und in Lübeck vorgesehen.

Das waren die News am 5. Juli 2021:

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht

20.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gesunken – auf 3,5. Zuvor war der Wert seit Mittwoch täglich ein wenig gestiegen. Nach weiteren Angaben der Landesmeldestelle vom Montag (Stand: 5.7. 18.41 Uhr) gab es 15 registrierte Neuinfektionen (Sonntag: 6/ Samstag: 20). Am Montag vor einer Woche waren 19 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,3.

Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Bundesland liegt weiterhin bei 1623. Im Krankenhaus wurden am Montag den Angaben nach 17 Covid-19-Erkrankte behandelt. Das sind 3 mehr als am Sonntag. 9 Patienten lagen auf der Intensivstation – zwei weniger als am Tag zuvor. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Lübeck (6,9), Kiel (5,3) und Pinneberg (5,1). In Dithmarschen hingegen wurde seit einer Woche kein neuer Corona-Fall mehr gemeldet.

Niedersachsen: Weil pocht auf Impf-Empfehlung für Jugendliche

19.15 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist weiter verärgert über die fehlende Empfehlung für eine Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche. „Es gibt eine große Gruppe, für die gibt es derzeit keine Impfempfehlung, das sind Jugendliche“, sagte Weil am Montag in Langenhagen bei Hannover. „Ich mache überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass ich das eine ausgesprochen schwierige Entscheidung finde.“ Die Impfung nämlich sei das wichtigste Mittel, um der Delta-Variante und der Gefahr eines Wiederanstiegs des Infektionsgeschehens zu begegnen und einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten.

„Ich habe den Eindruck, dass wir uns an dieser Stelle gerade im Moment echt im Wege stehen. Und nachdem bis jetzt junge Leute wirklich schon zu den Hauptleidtragenden der Pandemie gehört haben, empfinde ich das, was derzeit geschieht, wirklich als gegen eine junge Generation gerichtet und das finde ich persönlich unerträglich, da mache ich gar keinen Hehl draus“, sagte Weil beim Besuch der Gesamtschule in Langenhagen, gemeinsam mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Die Landesregierung mache in Berlin Druck, damit es eine Impfempfehlung auch für junge Leute gebe, sagte Weil. „Wir versuchen derzeit als Landesregierung alles, was wir tun können, auch dazu beizutragen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es auch eine Empfehlung gibt für junge Leute, sich impfen zu lassen“, sagte Weil. Unabhängig davon gebe es für Kinder und Jugendliche schon jetzt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, vorausgesetzt sie wünschten dies selber und die Ärzte vor Ort seien auch dazu bereit.

In etlichen Impfzentren in Niedersachsen hatten Ärzte impfwillige Kinder und Jugendliche trotz eines vereinbarten Termins abgewiesen. Die Impfärzte hatten bei kerngesunden Kindern auf die derzeitige Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Impfung nur von vor-erkrankten Kinder verwiesen und die Impfung abgelehnt.

Hamburger Politiker will Impfschwänzern an den Geldbeutel

16.12 Uhr: Das unentschuldigte Fehlen bei einem Corona-Impftermin sollte nach Ansicht der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion Konsequenzen haben. Fraktionschef Dennis Thering forderte nach Angaben eines Sprechers ein Bußgeld bis zu 50 Euro für Menschen, die einen Termin einfach platzen lassen. „Das sollte nicht folgenlos bleiben“, sagte der Sprecher am Montag.

Der Hamburger CDU-Fraktionschef Dennis Thering. (Symbolbild)

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf erklärte: „Nicht wahrgenommene Impftermine können dazu führen, dass Impfstoff verfällt und weggeworfen werden muss, auf den andere Personen dringend warten – das ist nicht akzeptabel und unsolidarisch.“ Ein Bußgeld forderte Kienscherf nicht. Sollte sich das unentschuldigte Fehlen aber häufen, würde auch die SPD-Fraktion ein Bußgeld für denkbar halten.

Jennifer Jasberg, Vorsitzende der Grünen Bürgerschaftsfraktion, sagte auf MOPO-Nachfrage: „Impfen ist aktuell ein wichtiger Akt der Solidarität und sollte daher auch mit großem Verantwortungsbewusstsein im Interesse aller wahrgenommen werden. Sollten nicht wahrgenommene Impftermine zu Impfstoffentsorgung führen, ist eine finanzielle Entschädigung als mahnendes Signal erwägenswert. Es sollte allerdings auch geprüft werden, ob insbesondere mit Blick auf die geänderten Stiko-Empfehlungen hinsichtlich der Impfintervalle auch mehr Flexibilität bei den Terminen ermöglicht werden kann.“

Der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, sagte: „Das Thema Impfschwänzer ist in Hamburg kein großes Problem.“ Viele Menschen wollten ihren Zweittermin möglichst früh haben. Einige buchten sich darum einfach selbst einen zweiten Termin. Das sei aber ein neuer Erstimpfungstermin, den man nicht als Zweittermin wahrnehmen könne. Etwa fünf Prozent aller Impftermine würden verstreichen. „Das ist Sand im Getriebe”“ sagte Helfrich. Er appellierte an die Hamburger, zu den Impfterminen so wie gebucht zu erscheinen. Nur aus triftigen Gründen, wie zum Beispiel wegen einer Erkältungskrankheit, könne man einen Termin absagen.

Polizei entdeckt bei Maskenkontrolle gesuchte Straftäter

13.26 Uhr: Bei der Kontrolle von Maskenverweigerern im Hauptbahnhof Hannover sind der Polizei gleich mehrere per Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz gegangen. So griffen die Beamten der Bundespolizei am Montagmorgen einen 30-Jährigen ohne Maske auf, der wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verurteilt worden war. Er muss jetzt 134 Tage Restfreiheitsstrafe in einer Haftanstalt absitzen.

Am Wochenende waren bereits ein 30-Jähriger und ein 31-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz im Bahnhof aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige wegen Diebstahls für 50 Tage hinter Gitter muss. Der 30-Jährige habe die drohende Haftstrafe wegen Beleidigung noch mit der Zahlung von 437 Euro abwenden können, hieß es.

Hamburg: Elf Neuinfektionen am Montag

11.58 Uhr: Hamburgs Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag weiter auf 8,6 gesunken. Am Sonntag waren 8,8 Infizierte auf 100.000 Einwohner und Woche gezählt worden, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 9,4. Insgesamt wurden elf Neuinfektionen registriert, genausoviele wie am Sonntag, aber vier weniger als vor einer Woche.

Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte keinen neuen Todesfall. Damit lag die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Hamburg weiter bei 1597. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Gesundheitsbehörde nachweislich 77.478 Bürger der Hansestadt mit Sars-CoV-2 infiziert. Nach RKI-Schätzungen gelten 75.400 von ihnen als genesen.

Nach RKI-Angaben sind bis einschließlich Sonntag 1.031.002 Frauen und Männer mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Bereits zweimal und damit vollständig geimpft seien 684.316 Hamburgerinnen und Hamburger. Die Impfquoten betragen damit 55,8 beziehungsweise 37,0 Prozent. Hamburg liegt damit im Länderranking auf den hinteren Plätzen. Bundesweit liegen die Quoten für die Erstimpfung bei 56,5 und für die Zweitimpfung bei 38,9 Prozent.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Daten vom Freitag 34 Covid-19-Patienten behandelt, 3 weniger als am Tag zuvor. Auf den Intensivstationen lagen laut Gesundheitsbehörde 19 Corona-Kranke, elf von ihnen aus Hamburg.

Ärzte streiten über Impfungen für Jugendliche

9.15 Uhr: In der Ärzteschaft Niedersachsens herrscht Uneinigkeit, ob Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden sollten. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, will Kinder und Jugendliche nur bei Vorerkrankungen impfen lassen. Der Vorsitzende der Ärztekammer Hannover, der Kinderarzt Thomas Buck, sagte hingegen, er würde Jugendliche impfen, wenn sie es wünschten. Beide äußerten sich in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Wenker sagte der Zeitung, sie würde ein 15-Jähriges Mädchen ohne Vorerkrankungen nach Hause schicken. Buck sagte: „Es gibt viele Jugendliche, die eine Impfung wollen, damit sie wieder am sozialen Leben teilnehmen können.” Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit eine Impfung bei 12- bis 17-Jährigen nur bei bestimmten Vorerkrankungen. In niedersächsischen Impfzentren lehnten zuletzt etliche Ärzte impfwillige Kinder und Jugendliche trotz eines vereinbarten Termins ab.

Die Landesregierung ist allerdings für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen, auch um eine schnelle Verbreitung der Delta-Variante nach den Sommerferien zu verhindern. Sie halte dies für unangebracht, sagte Wenker der Zeitung. Für Ärzte zähle die Empfehlung der Stiko, das sei schon aus haftungsrechtlichen Gründen wichtig.

Das waren die Corona-News vom 4. Juli

Wenig neue Fälle in Schleswig-Holstein

21.45 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Sonntag sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Inzidenz stieg leicht von 3,6 auf 3,7. Derzeit befinden sich 14 Menschen im Krankenhaus, davon elf auf einer Intensivstation. Die niedrigste Inzidenz meldet der Kreis Dithmarschen (0,8), die höchste der Kreis Segeberg (6,5).

Corona-Inzidenz im Nordwesten steigt weiter leicht

17.49 Uhr: In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende leicht gestiegen. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in den niedersächsischen Kommunen zuletzt bei durchschnittlich 3,7.

Damit hält die Tendenz einer geringfügigen Zunahme an: Für Samstag war noch ein Wert von 3,4 und für Freitag – nach stetigen Rückgängen in den Tagen davor – von 3,3 gemeldet worden. Am Sonntag kamen 53 bestätigte Ansteckungen hinzu, tags zuvor waren es 49 gewesen. Weitere Todesfälle gab es nicht. Insgesamt starben in Niedersachsen bisher 5769 Menschen in Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger.

In den einzelnen Städten und Kreisen bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz noch auf einem relativ geringen Niveau. Nur in den Landkreisen Celle (15,6) und Stade (13,7) lag sie mit Stand Sonntagmorgen über der Schwelle von 10. Für acht Kommunen gab das RKI den Wert null an: Ammerland, die Grafschaft Bentheim, Leer, Lüchow-Dannenberg, Northeim, Uelzen, die Wesermarsch sowie Wilhelmshaven. 57,2 Prozent der Menschen in Niedersachsen haben mindestens eine Impfung erhalten.

Eine neue Corona-Infektionen in MV

17.17 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Mecklenburg-Vorpommern leicht auf 1,3 gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Sonntag einen neuen Corona-Fall. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44.165. Samstag und eine Woche zuvor waren jeweils zwei neue Fälle gemeldet worden.

Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, 2,1 betragen. Am Samstag lag sie bei 1,4. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb am Sonntag konstant bei 1156. Im Nordosten können weiterhin die drei Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte eine Inzidenz von 0,0 vorweisen. Die höchste Inzidenz hat Schwerin mit 4,2. Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben 42.917 Menschen. Derzeit werden elf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

Corona-Lage in Hamburg bleibt stabil

11.58 Uhr: Die Corona-Lage in Hamburg bleibt stabil. Am Sonntag meldete die Stadt elf Neuinfektion – also exakt so viele, wie vor einer Woche. Damit bleibt die Inzidenz bei 8,8. Gestern wurden 22 Fälle vermeldet. Erfreulich: Es gab keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

So war die Lage in Hamburgs Parks

10.37 Uhr: Alle Augen auf den Stadtpark: Nach den teilweise recht wilden Partys an den vergangenen Wochenenden, wurde zuletzt ein Alkoholverbot für den beliebtesten Park der Stadt erlassen. Die Folge: Es blieb an diesem Wochenende ruhig. „In der Spitze waren am Samstagabend etwa 1000 Menschen da“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Darunter seien hauptsächlich Familien gewesen. Um 21.00 Uhr hätten die meisten den Park verlassen. Nur vereinzelt habe die Polizei Gruppen auflösen müssen. Gegen 23.00 Uhr seien noch etwa 150 Menschen in der Grünanlage in Winterhude gewesen.

Im Hayns Park versammelten sich nach Angaben der Polizei zunächst etwa 300 Menschen. Vor Mitternacht seien es noch 60 gewesen. Am Winterhuder Kai zählte die Polizei etwa 80 und auf der Mühlenkampbrücke in Uhlenhorst 90 Menschen. „Insgesamt war die Stimmung aber überall entspannt“, sagte der Polizeisprecher.

An den vergangenen Wochenenden hatte die Polizei den Stadtpark mehrfach geräumt. In den Nächten zum Samstag und Sonntag gilt deshalb nun von 21.00 bis 6.00 Uhr ein Alkoholverbot. Das heißt, Besucher dürfen Bier, Wein oder anderen Alkohol weder trinken noch dabei haben. Auch am Freitag war es bereits ruhig geblieben.

Immer mehr Schnelltests in Hamburg sind falsch-positiv

8.41 Uhr: Der Anteil der falsch-positiven Ergebnisse bei Corona-Schnelltests in Hamburg hat sich deutlich erhöht. Wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervorgeht, waren in der zweiten Juniwoche 80 Prozent der Menschen mit einem positivem Schnelltestergebnis nicht infiziert. Zum Vergleich: In der ersten Mai-Hälfte lag die Quote bei etwa 50 Prozent. Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Fraktion, Andreas Grutzeck, nannte den hohen Anteil an falschen Ergebnissen für die Betroffenen zumindest kurzfristig beunruhigend. Es stelle sich „die generelle Frage, wie aussagekräftig Schnelltests tatsächlich noch sind“.

Das waren die Nachrichten am Samstag, dem 3. Juli

Schleswig-Holstein meldet 14 Neuinfektionen

21.27 Uhr: Corona ist zurück – zumindest überall ein bisschen. Tagelang hatte es in Schleswig-Holstein immer mindestens eine Stadt oder einen Kreis komplett ohne Neuinfektionen gegeben, am Samstag gab es keinen „corona-freien“ Kreis mehr, wie aus den Daten der Gesundheitsbehörde hervorgeht.

Landesweit wurden 20 Neuinfektionen verzeichnet, die Inzidenz stieg damit minimal auf 3,6 (Freitag: 3,5). Am höchsten ist sie im Kreis Segeberg (6,9), gefolgt von der Hansestadt Lübeck (6,0).

Im Krankenhaus behandelt werden 14 Menschen, zwei waren am Samstag dazugekommen.

Niedersachsens Inzidenz steigt leicht

20.22 Uhr: Niedersachsen meldete am Samstag 49 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Dies waren drei weniger als am Freitag, aber 20 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit leicht auf 3,4 (Freitag: 3,3).

Insgesamt haben sich im Land seit Ausbruch der Pandemie 261.155 Menschen mit dem Virus infiziert, 5.769 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Am Samstag kam kein weiterer Todesfall hinzu.

Nur in zwei Landkreisen lag die Inzidenz am Samstag über 10: Im Kreis Celle (14,0) und im Kreis Stade (12,2).

Hamburgs JuLis fordern öffentliche Tanzflächen

18.05 Uhr: Statt Alkoholverboten sprechen sich die Hamburger Jungen Liberalen für öffentliche Tanzflächen im Stadtpark aus. „Gerade auf großen Grünflächen wie dem Stadtpark könnten ausgewiesene Tanzflächen zu einer Entspannung der Lage beitragen: Jungen Menschen werden explizit Bereiche geboten, wo sie sich unter Einhaltung der Auflagen austoben können“, sagte der Hamburger Landesvorsitzende Carl Cevin-Key Coste. So würden die Clubs entlastet, zugleich seien die eingegrenzten Bereiche einfacher und effektiver zu kontrollieren.

Seit Freitag sind in Hamburg im Freien Tanzveranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmenden erlaubt.

Zwei Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

16.50 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern liegt weiter bei 1,4. Am Freitag wurden nur zwei neue Infektionen aus Schwerin gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstag mitteilte. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44 164. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, 2,1 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb konstant bei 1156.

Drei Landkreise können inzwischen eine Inzidenz von 0,0 vorweisen: der Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte. Die höchste Inzidenz hat Schwerin mit 4,2.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42.915 Menschen. Derzeit werden elf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

22 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz sinkt

12.11 Uhr: Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Samstag leicht gesunken. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde ging sich die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 9,5 auf 8,8 zurück. Vor einer Woche hatte der Wert noch 10,0 betragen.

Die Behörde meldete zudem 22 Neuinfektionen, das sind 15 weniger als am Freitag und 13 weniger als zum Stand vor einer Woche. Ein neuer Todesfall wurde nicht registriert, die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Hamburg bleibt bei 1597.

Insgesamt haben sich nun nachweislich 77.456 Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Coronavirus infiziert. 75.300 gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts als genesen.

34 Covid-19-Patienten befanden sich am Freitag in stationärer Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus – drei weniger als am Donnerstag. 19 Personen lagen auf Intensivstationen, die Zahl bleibt im Vergleich zum Donnerstag unverändert.

Jugendherbergen in Meck-Pomm: Ungewisse Zukunft wegen Corona

9.20 Uhr: Nach dem rund eineinhalbjährigen coronabedingten Verbot von Schulfahrten warten die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern dringend auf Signale aus den Bildungsministerien der Länder. Der Vorstand des Landesverbands MV des Deutschen Jugendherbergswerks, Kai-Michael Stybel, verwies auf Länder wie Berlin, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, die wieder grünes Licht für Schulfahrten gegeben haben. Dort könnten die Schulen, Lehrer und auch Eltern verbindlich für das kommende Schuljahr planen. Es wäre schön, wenn es diese Klarheit auch in Mecklenburg-Vorpommern geben würde. Wenn der Schulfahrtenmarkt nicht berechenbar reaktiviert werde, sei die Zukunft der Jugendherbergen ungewiss, sagte Stybel. Denn Schulfahrten seien das wichtigste Segment, das Brotgeschäft der Herbergen. Allerdings bräuchten alle Beteiligten in den Schulen und Herbergen die Gelegenheit für eine langfristige verbindliche Planung.

Bildungsexperten seien sich einig, dass Schüler sehr positiv auf außerschulische Maßnahmen wie Ausflüge oder Klassenfahrten reagieren. Nach den Monaten mit Homeschooling seien von der Wiederherstellung der Lerngemeinschaften viel zu erwarten, sagte Stybel. Dies wünschten sich auch die Lehrer, um mit den Schülern eine gemeinsame Basis für den Schulunterricht herzustellen.

Das waren die Corona-News am 2. Juli:

Alkoholverbot im Stadtpark in Kraft getreten – Polizei mit Großaufgebot vor Ort

21.40 Uhr: Wenig los im Hamburger Stadtpark: Nach den wiederholten Party-Eskapaden an den vergangenen Wochenenden waren am Freitagabend nur wenige Menschen im Park, in dem um 21 Uhr erstmals ein Alkoholverbot in Kraft getreten war. Die Hamburger Polizei kontrollierte die Einhaltung des Verbots mit einem Großaufgebot.

Mit Beginn des Verbots waren etwa 220 Personen im Park unterwegs, wie die Polizei gegenüber der MOPO angab. An den vergangenen Wochenenden waren es Tausende Feiernde gewesen. Diesmal sei die Lage deutlich entspannter, die Anwesenden hätten verständnisvoll auf das Alkoholverbot reagiert. „Es wirkt nicht so, als ob sich erneut ein Hotspot im Park oder anderswo bilden könnte, überall in Hamburg ist es derzeit ruhig“, sagte ein Polizei-Sprecher.

17 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21.01 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt auf sehr niedrigem Niveau. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Freitag lag sie bei 3,5, also minimal höher als am Vortag (3,4). Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 17 angegeben (Vortag: 14). Am Freitag vor einer Woche waren 14 Neuinfektionen registriert worden, die Inzidenz lag bei 3,3.

Es wurden keine weiteren Corona-Toten gemeldet, die Gesamtzahl im Bundesland blieb daher bei 1623. Als genesen galten rund 62.100 Menschen. Im Krankenhaus wurden am Freitag den Angaben nach 14 Covid-19-Erkrankte behandelt, 2 weniger als am Vortag. Elf Patienten lagen auf der Intensivstation, acht wurden beatmet. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Segeberg (7,2), Pinneberg (4,7) und Lübeck (4,6).

Helgoland lockert Testpflicht für Tagesgäste

19.50 Uhr: Die Corona-Regeln werden auch auf Helgoland weiter gelockert: Nachdem bereits vor einigen Tagen die Maskenpflicht im Hafen aufgehoben wurde, entfällt ab Montag auch die Testpflicht für die Einreise bei Tagesgästen. Wie der Kreis Pinneberg am Freitag mitteilte, würden die aktuellen Rahmenbedingung ließen diese Lockerung zulassen.

Urlauber, die auf der Hochseeinsel übernachten möchten, müssen aber auch weiterhin einen Nachweis über einen negativen Test haben. Er muss vor Reiseantritt gemacht werden und darf beim Einchecken nicht älter als 48 Stunden sein. Auch wer in einer Gaststätte im Innenbereich speisen möchte, muss ein negatives Testergebnis vorlegen. Vollständig Geimpfte oder Genesene brauchen dies nicht.

Über eine Million Hamburger gegen Corona geimpft

17.37 Uhr: Hamburg hat bei der Gesamtzahl der mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpften Menschen die Millionenmarke überschritten. Insgesamt seien bis einschließlich Donnerstag 1.001.537 Frauen und Männer geimpft worden, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Vollständig geimpft seien 672.886 Hamburgerinnen und Hamburger. Die Quote bei den Erstimpfungen betrage 54,2 Prozent, bei den vollständig Geimpften 36,4 Prozent.

Im Ländervergleich liege Hamburg damit im hinteren Drittel. Bundesweit liegen die Impfquoten bei 55,6 beziehungsweise 37,9 Prozent.

Vier Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

16.46 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag vier weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, sank damit die Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen um 0,3 auf 1,4. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44.162. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb konstant bei 1156.

Nach dem Landkreis Rostock kann nun auch der Landkreis Vorpommern-Rügen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0 vorweisen. Die höchste Inzidenz hat Nordwestmecklenburg mit 3,3.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42.900 Menschen. Derzeit werden elf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

Hamburg stoppt die Vergabe von Impfterminen

14.39 Uhr: Hamburg vergibt erst einmal keine Ersttermine mehr für Corona-Impfungen in den Messehallen. Grund hierfür ist die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impflinge, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) zweitzuimpfen. Die Kombination soll laut Studienlage besser gegen eine Corona-Infektion schützen.

Da in den nächsten Wochen 50.000 Zweitimpfungen für AstraZeneca-Erstgeimpfte in den Messehallen anstehen und nun umorganisiert werden muss, hat die Sozialbehörde entschieden, mindestens zwei Wochen lang keine Ersttermine mehr einzustellen.

„Wir kommen aus einer Woche, wo wir dachten, dass wir in der Lage sind ganz viele neue Ersttermine im Impfzentrum zu vergeben“, doch nun habe sich die Lage geändert, so Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Menschen, die von der Umstellung betroffen sind und demnächst ihren Zweittermin haben, müssen nichts tun, sondern können einfach zu ihrem Termin im Impfzentrum erscheinen. „Sagen Sie nichts ab, verlegen Sie den Termin nicht“, so Leonhard. Jeder bekomme automatisch den für ihn empfohlenen Impfstoff. Wer möchte, könne auch weiterhin mit AstraZeneca zweitgeimpft werden.

Personen, die bereits ihre beiden Impfungen mit AstraZeneca erhalten haben, müssen sich laut der Senatorin keine Sorgen machen, dass sie nicht gegen die Delta-Variante geschützt sind. „Die Wirkung ist weiterhin gut.”

37 Neuinfektionen – Inzidenz in Hamburg steigt

12.01 Uhr: Hamburgs Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag weiter gestiegen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche erhöhte sich laut Gesundheitsbehörde (Stand: ca. 12.00 Uhr) von 8,5 auf 9,5. Vor einer Woche hatte der Wert 9,9 betragen. Die Behörde meldete 37 Neuinfektionen – das sind 10 mehr als am Donnerstag und 19 mehr als vor einer Woche.

Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte einen neuen Todesfall. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Hamburg auf 1597. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Gesundheitsbehörde nachweislich 77.434 Bürger der Hansestadt mit Sars-CoV-2 infiziert. Nach RKI-Schätzungen gelten 75.300 von ihnen als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Daten vom Donnerstag 37 Covid-19-Patienten behandelt, zwei weniger als am Tag zuvor. Auf den Intensivstationen lagen laut Gesundheitsbehörde 19 Corona-Kranke, einer weniger als am Tag zuvor.

Corona-Impfung auf dem Wochenmarkt

11.18 Uhr: Zwischen Gemüsestand und Blumenhändler: Auf dem Wochenmarkt in Bramsche (Landkreis Osnabrück) sind am Freitag Bürgerinnen und Bürger gegen das Coronavirus geimpft worden. An einem Impfstand konnten sich Menschen ab zwölf Jahren ohne Voranmeldung das Vakzin von Biontech spritzen lassen. Wie ein Sprecher des Landkreises Osnabrück mitteilte, herrschte reges Interesse an der ungewöhnlichen Impfaktion.

Der Landkreis hatte sich nach eigenen Angaben zu diesem Schritt entschieden, weil die Wartelisten der Impfzentren in der Region bereits abgearbeitet worden seien. „Wir versuchen dahin zu gehen, wo möglichst viele Menschen sind“, sagte der Sprecher. Auch in der Nähe eines Supermarktes und an einem Gymnasium seien solche Impfaktionen vorgesehen. Es wurden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen vorgenommen.

Inzidenz in Niedersachsen wieder gestiegen

9.58 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist nach einem tagelangen Rückgang erstmals wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 3,3 bestätigte Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte die Inzidenz noch bei 2,9 gelegen. Landesweit wurden 52 neue Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 5 auf 5769. Die Landkreise Celle (16,2) und Stade (11,2) sowie die Stadt Wolfsburg (12,1) lagen über dem kritischen Wert von 10 für weitere Lockerungen.

Im Bundesland Bremen blieb die Inzidenz wie am Vortag bei 6,0. Es kamen 9 weitere Infektionen und 1 Todesfall hinzu. In der Stadt Bremen lag der Inzidenzwert bei 6,2, in Bremerhaven bei 5,3.

Pendler drängen sich in Sylt-Zügen

8.15 Uhr: Sylt-Pendler und Lokalpolitiker auf der größten deutschen Nordseeinsel kritisieren, dass es in den Zügen auf der Marschbahnstrecke zu wenige Sitzplätze gibt. „Es ist zu voll: Wenn statt zehn bis zwölf Waggons nur sechs angekoppelt sind, stehen wir in den Gängen und vor den Türen dicht beieinander“, sagte Achim Bonnichsen, Sprecher der Sylter Pendler-Initiative. Im Hinblick auf die Delta-Variante des Coronavirus sei das kein schönes Gefühl.

Die Bahn und das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium hatten zuvor mit einer sogenannten Sommeroffensive mehr Sitzplätze für Berufspendelnder und Urlaubsreisende von und nach Sylt versprochen. Zwischen Hamburg und Westerland sollen bis zum 1. November täglich rund 4000, zwischen Niebüll und Westerland rund 8500 zusätzliche Sitzplätze pro Tag zur Verfügung stehen.

Tanzen erlaubt, Alkohol verboten: Das gilt ab heute in Hamburg

6.30 Uhr: Angesichts weniger Neuinfektionen treten heute weitere Lockerungen der Hamburger Corona-Verordnung in Kraft. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind wieder Tanzveranstalten erlaubt, allerdings nur unter strengen Vorgaben. Es dürfen maximal 250 Menschen unter freiem Himmel tanzen. Sie müssen negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sein und sich registrieren. Ob tatsächlich schon an diesem Wochenende Tanzveranstaltungen stattfinden, ist nach Angaben der Bezirksämter allerdings fraglich. Es habe nur ganz wenige unverbindliche Anfragen gegeben, sagte eine Sprecherin. Möglich sei aber, dass auf einem Privatgelände getanzt werde.

Eine Verschärfung sieht die neue Verordnung auch vor: Im Stadtpark darf in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag kein Alkohol mehr getrunken und auch nicht mitgeführt werden. Hintergrund sind die Krawalle an den vergangenen Wochenenden. Die Polizei hat Kontrollen angekündigt.

Eine Erleichterung für viele Menschen dürfte die längere Gültigkeit von Corona-Tests sein. PCR-Testergebnisse können nun 72 Stunden lang vorgezeigt werden, die von Antigen-Schnelltests 48 Stunden.

Das waren die News vom 1. Juli

Inzidenz im Norden bleibt niedrig

20.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt auf sehr niedrigem Niveau. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Donnerstag (Stand: 19.52 Uhr) lag sie bei 3,4, also minimal höher als am Vortag (3,3). Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 14 angegeben (Vortag: 18). Am Donnerstag vor einer Woche waren 12 Neuinfektionen registriert worden, die Inzidenz lag bei 3,6.

Die Zahl der Toten wuchs um zwei Fälle auf nun insgesamt 1623. Als genesen galten rund 62 100 Menschen. Im Krankenhaus wurden am Donnerstag den Angaben nach 16 Menschen wegen Covid-19 behandelt, zwei weniger als am Vortag. 11 Patienten lagen auf der Intensivstation, sieben von ihnen wurden beatmet. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Pinneberg (6,3), Segeberg (6,1) und Kiel (5,7).

Wird bald am Cruise Terminal in Altona getanzt?

20.22 Uhr: Ab morgen dürfen in Hamburg wieder 250 Menschen unter freiem Himmel tanzen, das zumindest besagen die Lockerungen, die um Mitternacht in Kraft treten. Die Umsetzung dürfte allerdings schwierig werden, da viele Clubs diesen Platz im Freien gar nicht haben, um so viele Menschen dort unterzubringen.

Der Bezirk Altona hat daher eine Idee, wie man die tanzwütigen Menschen vielleicht doch unter einen Hut bringen könnte. Eine Möglichkeit sei beispielsweise, den Parkplatz vor dem Cruise Center zu einer riesigen Tanzfläche umzufunktionieren. Das sagte Bezirksamtschefin Stefanie von Berg.

Auch die Bezirke Mitte und Nord prüfen nach eigenen Aussagen einige Flächen, allerdings seien Mitte einige Flächen, die in Frage kämen, bereits durch den Kultursommer blockiert. Im Bezirk Nord dagegen könnten aus Lärmschutzgründen keine Flächen freigegeben werden.

Zwei neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – Inzidenz bei 1,7

17.24 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag zwei weitere Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, blieb damit die Inzidenz pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen konstant bei 1,7. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44 158. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb konstant bei 1156.

Die Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten liegt zwischen 0,0 im Landkreis Rostock und 5,2 im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Als genesen gelten nach Lagus-Angaben etwa 42 900 Menschen. Derzeit werden zwölf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

Etwa 886 400 Menschen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gut 625 600 gelten als vollständig geimpft.

Ferieneffekt bei Impfterminen in Hamburg

16.36 Uhr: Auch nach dem Ende der Priorisierung bestimmter Gruppen gibt es im zentralen HamburgerImpfzentrum viele Tausend freie Termine. „Wer heute anruft, erhält mit Gewissheit einen Termin – der kurzfristig stattfindet, und mit mRNA-Impfstoff (Biontech/Moderna) durchgeführt wird“, erklärte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag. Seit Montag können sich alle erwachsenen Hamburger dort impfen zu lassen, ohne eine besondere Berechtigung nachzuweisen. Bei der Buchungslage sei ein Ferieneffekt unverkennbar, sagte Helfrich. Dadurch nehme die Geschwindigkeit der Terminvergabe ab. Erst am Montag waren 41.000 neue Termine ins System gestellt worden, weitere sollen in diesem Monat folgen.

Grüne fordern Schnellstart der Info-Kampagne für Corona-Impfung

14.59 Uhr: Einen schnellen Start der Informationskampagne des Landes für die Corona-Schutzimpfung hat Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg gefordert. Angesichts des Vorrückens der Delta-Variante und der bevorstehenden großen Impfstofflieferungen müssten jetzt zügig die Menschen erreicht werden, die sich bislang nicht impfen lassen wollten, sagte Hamburg am Donnerstag in Hannover. Außerdem rief sie das Land auf, die Termine für die Zweitimpfung vorzuziehen, damit die Menschen schneller den zur Abwehr der Delta-Variante wichtigen vollständigen Impfschutz erhalten. Außerdem müsse erneut das Impfen von Kindern und Jugendlichen geprüft werden.

Hamburg pocht außerdem auf eine Testpflicht für Reiseheimkehrer auf Bundeslandebene. Wenn Niedersachsen sich mit einer solchen Regelung nicht auf Bundesebene durchsetzen konnte, könne es diese zumindest im eigenen Bundesland einführen. Die Fraktionschefin rief Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) dazu auf, mehr für die Sicherstellung des Schulbetriebs im Herbst zu tun. Schnelltests und das Lüften der Klassenzimmer allein reichten nicht aus. „Es ist absurd, dass der Kultusminister seit 15 Monaten nichts dazugelernt hat.“

27 Corona-Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz steigt minimal

12.15 Uhr: Hamburg meldet am Donnerstag 27 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 28 Neuinfektionen gemeldet, am vergangenen Donnerstag waren es 24.

Die Inzidenz liegt laut der Hamburger Sozialbehörde aktuell bei 8,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert leicht darunter bei 8,3, am vergangenen Dienstag bei 10,5.

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg bislang 1596 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 30. Juni). Binnen eines Tages wurde zwei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 77.397 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 29. Juni 39 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 20 Corona-Patienten, 11 davon sind Hamburger.

984.009 Menschen haben in Hamburg bis Mittwoch eine Impfung erhalten, 663.389 auch schon eine Zweitimpfung.

Niedersachsen vermeldet Inzidenz unter 3

9.11 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist am Donnerstag weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sank der Wert auf 2,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch lag der Wert bei 3,0. Im Vergleich zum Vortag wurden 53 neue laborbestätigte Corona-Fälle und 1 weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet.

Die höchsten Inzidenzwerte im Land hatten der Landkreis Celle mit 14,0 und die Stadt Wolfsburg mit 11,3. Damit verfehlen sie knapp den Wert von 10 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, bei dem weitere Lockerungen gelten.

Im Bundesland Bremen stieg die Inzidenz wieder leicht von 5,9 auf 6,0. Es kamen 9 weitere Infektionen und 1 Todesfall hinzu. In der Stadt Bremen lag der Inzidenzwert bei 6,5, in Bremerhaven bei 3,5.

Trotz niedriger Corona-Zahlen: Beliebte Straßenfeste in Hamburg abgesagt

7.02 Uhr: Große Enttäuschung für Flohmarkt- und Party-Fans: Trotz sinkender Zahlen sind einige der beliebtesten Straßenfeste in Hamburg nun doch abgesagt worden. Das Eppendorfer Landstraßenfest und das Uhlenhorster Stadtteilfest waren zunächst von Juni auf August verlegt worden. Nun teilte der Veranstalter, die Bergmanngruppe mit, dass die beiden Feste ausfallen. Grund seien die nach wie vor geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie der kontrollierte Zugang, was sich bei Veranstaltungen wie diesen schwer umsetzen lasse. Auch sei es angesichts der unsicheren Entwicklungslage schwierig, Kooperationspartner zu finden. Ebenfalls abgesagt wurde laut „Hamburger Abendblatt“ das Osterstraßenfest. Begründung der Veranstalter: „Nach reiflicher Überlegung ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Doch aus organisatorischen, logistischen und gesundheitlichen Gründen halten wir diese Entscheidung auch in diesem Jahr für alternativlos. Der Vorlauf für so ein Fest ist viel zu umfangreich, als dass man die Veranstaltung mal eben über die Sommerzeit vorbereiten kann.“

Das waren die Corona-News am 30. Juni:

Inzidenz im Norden weitgehend stabil – 18 neue Corona-Fälle

20.38 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrt in Schleswig-Holstein auf niedrigem Niveau, während die Zahl der Corona-Neuinfektionen etwas gestiegen ist. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Mittwoch betrug die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche 3,3 und die neuer Infektionen 18. Tags zuvor lauteten hier die Werte 3,2 beziehungsweise 12. Am Mittwoch vor einer Woche waren 21 Neuinfektionen registriert worden, und die Inzidenz lag bei 4,0.

Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein blieb dem Robert Koch-Institut zufolge unverändert bei 1621, die der Genesenen wurde mit etwa 62.100 angegeben. 18 Menschen wurden den Angaben zufolge am Mittwoch wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, 5 weniger als am Vortag. 12 von ihnen lagen auf Intensivstationen und damit 2 weniger im Vergleich zum Dienstag; von ihnen wurden 10 beatmet. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land sind die Kreise Segeberg (6,9), Pinneberg (6,0) und Stormarn (4,9). Dazu kommt die Landeshauptstadt Kiel mit unverändert einem Wert von 6,1.

Sieben neue Infektionen in Meck-Pomm – Inzidenz bei 1,7

18.16 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen bleibt in Mecklenburg-Vorpommern gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, wurden am Mittwoch sieben positive Testbefunde registriert. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44.156. Zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet. Somit starben im Nordosten seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr 1156 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Die Inzidenz liegt im Land weiterhin bei 1,7 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist mit Stand von Dienstag nach Sachsen-Anhalt (1,0) der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer, der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,2. Die Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten liegt zwischen 0,0 im Landkreis Rostock und 5,2 im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42.900 Menschen. Derzeit werden 14 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, 7 davon auf Intensivstationen. Etwa 880.700 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gut 615.700 gelten als vollständig geimpft.

Bundeswehr fährt Corona-Amtshilfe weiter zurück

16.31 Uhr: Landkreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern können im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunehmend auf die Hilfe der Bundeswehr verzichten. Ein Großteil der Amtshilfe-Anträge laufe wegen der rückläufigen Infektionszahlen ohne Verlängerung aus, womit auch die Zahl der abgeordneten Soldaten sinke, teilte das Landeskommando der Bundeswehr am Mittwoch in Schwerin mit.

Demnach werden vom 1. Juli an noch etwa 260 Bundeswehrangehörige im Nordosten im Corona-Einsatz sein – fast ausschließlich zur Unterstützung der Impfzentren und mobilen Impfteams. Bei der Kontaktnachverfolgung über die Gesundheitsämter seien nur noch etwa zehn Soldaten tätig. „Auch wenn die Corona-Zahlen rückläufig sind, stehen wir weiterhin unseren zivilen Partnern zuverlässig zur Seite“, betonte der Kommandeur des Landeskommandos, Brigadegeneral Markus Kurczyk.

Zu Spitzenzeiten waren im April und Mai laut Landeskommando zeitgleich bis zu 620 Soldatinnen und Soldaten in Mecklenburg-Vorpommern im Corona-Einsatz. Nicht nur beim Impfen und in der Kontaktnachverfolgung, sondern auch bei den vorgeschriebenen Corona-Tests für Besucher in Alten- und Pflegeheimen unterstützten sie das Personal.

Die Verwaltungsspitzen von Städten uns Kreisen sprachen den Helfern in Uniform großen Dank aus. «Sie alle haben in den vergangenen Monaten einen unglaublich wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet und dazu beigetragen, dass wir jetzt wieder große Schritte in Richtung Normalität gehen können», erklärte Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD).

Bundesweit waren am Mittwoch laut Landeskommando noch etwa 8300 Soldaten im Corona-Einsatz.

Aktuelle Corona-Zahlen aus Hamburg: Inzidenz sinkt, vier weitere Todesfälle

11.54 Uhr: Hamburg meldet heute 28 neu bestätigte Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 27 neue Fälle gemeldet, am vergangenen Mittwoch waren es 57.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 8,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert bei 9,8, am vergangenen Mittwoch lag er bei 10,3.

Vier weitere Menschen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Hamburg im Zusammenhang mit Corona gestorben (Stand: 29. Juni). Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 1594.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 29. Juni 39 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen 20 Corona-Patienten, elf davon sind Hamburger.

Insgesamt 970.210 Menschen haben in Hamburg bis Dienstag eine Impfung erhalten, 647.475 auch schon eine Zweitimpfung.

Korrektur: Leider haben wir hier ursprünglich einen falschen Inzidenzwert (9,8 statt 8,4) angegeben. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.

Landesweite Inzidenz in Niedersachsen bleibt bei 3,0

10.13 Uhr: Das Corona-Infektionsgeschehen bleibt in Niedersachsen auf niedrigem Niveau. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte, wurden 3,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Das entsprach genau dem Wert vom Dienstag. Im Vergleich zum Vortag wurden 63 neue laborbestätigte Corona-Fälle und 4 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies die Stadt Wolfsburg mit 10,5 auf – damit lag die kreisfreie Stadt knapp über dem kritischen Wert für weitere Lockerungen.

Im Bundesland Bremen ging die Inzidenz weiter zurück, von 6,3 auf 5,9. Es kamen 14 neue Corona-Fälle und 1 Todesfall hinzu.

Niedersachsens Ministerpräsident setzt beim Impfen auch auf mobile Teams

7.43 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt auch auf den Einsatz mobiler Impfteams, um möglichst viele Menschen für eine Corona-Impfung zu erreichen. In bestimmten Stadtteilen sei ihr Einsatz sinnvoll, auch um Skepsis und Zweifel auszuräumen, sagte Weil am Rande seiner Sommerreise durch Niedersachsen. Am Mittwoch nimmt ein solches mobiles Impfteam in einer Hochhaus-Siedlung in Lüneburg seine Arbeit auf.

Da viele der mobilen Teams an die Impfzentren gekoppelt seien, müssten die Impfzentren über den vom Bund geplanten Schließungstermin Ende September erhalten bleiben, betonte Weil. Er bekräftige seine Forderung nach einer Verlängerung der Impfzentren. „Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung ihren Standpunkt überdenkt“, sagte Weil.

Daneben komme für den weiteren Impffortschritt Arbeitgebern und Betriebsräten eine wichtige Bedeutung zu, sagte Weil. „Mein Wunsch ist, dass die Arbeitgeber ihre Belegschaft impfen und auch die Betriebsräte die Mitarbeiter dazu motivieren, das zu tun“, so der Ministerpräsident. Schließlich sei es am wirksamsten, wenn sich die Menschen gegenseitig zu einer Impfung motivierten.

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich derzeit weiter, allerdings bereitet die Ausbreitung der Delta-Varianten vielen Menschen Sorgen.

Das waren die News am 29. Juni 2021:

Schleswig-Holstein meldet Corona-freie Regionen

22.22 Uhr Schleswig-Holstein hat 12 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt jetzt bei 3,2. Alle Regionen in SH liegen unter dem Wert von 8. Der Kreis Plön und Flensburg haben seit mittlerweile mehr als sieben Tagen keine neuen Fälle gemeldet und gelten damit als Corona-frei. Die Inzidenzen von Ostholstein, Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg liegen jeweils unter 1.

Mecklenburg-Vorpommern: Inzidenz sinkt auf 1,6

21.12 Uhr: Die Statistik des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag fünf tatsächliche Corona-Neuinfektionen ausgewiesen. Im Datenblatt stehen aber zehn Neuinfektionen, teilte das Lagus in Rostock mit. Die Differenz sei auf fünf Meldefehler im Landkreis Rostock von vor mehr als einer Woche zurückzuführen. Diese seien für die Gesamtzahl der Infektionen wichtig, aber nicht für die aktuelle Situation. So komme es, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen des Landkreises weiter mit einem Wert von 0,0 angegeben werden kann.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank um 0,5 Punkte, sie liegt nun bei 1,6. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich auf 44 149. Es wurden zwei neue Todesfälle gemeldet. Somit starben im Nordosten seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr 1154 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben 42 891 Menschen. Derzeit werden 16 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, 8 davon auf Intensivstationen.

Etwa 875 000 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gut 600 000 gelten als vollständig geimpft.

Hamburg darf im Freien Tanzen – Alkohol im Stadtpark verboten

12.52 Uhr: Der Hamburger Senat hat ab Freitag weitere Lockerungen angekündigt. Tanzveranstaltungen im Freien sind dann mit bis zu 250 Personen möglich. Es gelten Hygiene- und Schutzkonzepte, ein Abstandsgebot sowie eine Testpflicht. Teilnehmer:innen müssen sich vorher anmelden und die (digitale) Kontaktverfolgung nutzen. „Es ist allen freigestellt solche Veranstaltungen zu organisieren und es gibt viele Orte, wo das möglich ist“, sagte Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf Nachfrage.

Weiterhin neu ist, dass Antigen-Schnelltests 48 Stunden gültig sind. Sportveranstaltungen mit Publikum dürfen im „Schachbrettmuster“ stattfinden. Bei Stehplätzen gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Indoor-Sport ist mit einer Person pro 10 Quadratmetern Hallenfläche möglich.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, dass es in den vergangenen Wochen nur im Stadtpark „gezielt ein größeres Problem gegeben“ habe. Spät abends hätten sich laut Innensenator Andy Grote im Stadtpark bewusst Flash-Mobs gebildet und Menschen seien mit Pyrotechnik unterwegs gewesen. Das war eine „Eskalation mit Ansage“, so Grote. Es sei zu Körperverletzungen, Landfriedensbruch und Sexualdelikten gekommen.

Insgesamt 5 Beamte wurden verletzt, es gab 27 Fest- und in Ingewahrsamnahmen und 62 Strafanzeigen. Am Freitag und Samstag seien jeweils 280 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen. „Das ist etwas, was man sich nicht jedes Wochenende wiederholen lassen will“, so Grote. „In dieser Sonderlage ist es sinnvoll doch nochmal mit einer Regelung reinzugehen.“

„Wir möchten diese Situation für die kommenden Wochen bereinigen“, so Tschentscher. Auf Empfehlung der Polizei hin habe der Senat ein Alkoholverbot für den Stadtpark an Freitagen und Samstagen ab 21 Uhr beschlossen.

27 neue Corona-Fälle in Hamburg

12.15 Uhr: Hamburg meldet am Dienstag 27 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 15 Neuinfektionen gemeldet, am vergangenen Dienstag waren es 19.

Die Inzidenz liegt laut der Hamburger Sozialbehörde aktuell bei 9,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert leicht darunter bei 9,4, am vergangenen Dienstag bei 10,0.

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg bislang 1590 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 28. Juni). Binnen eines Tages wurde kein weiterer Todesfall erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 77.342 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 25. Juni 36 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 17 Corona-Patienten, 9 davon sind Hamburger.

955.336 Menschen haben in Hamburg bis Montag eine Impfung erhalten, 640.479 auch schon eine Zweitimpfung.

Günther bleibt im Sommerurlaub zu Hause

8.15 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verbringt den zweiten Corona-Sommerurlaub in der Heimat. “Wir bleiben diesmal zu Hause und haben keine Pläne geschmiedet, weit weg zu fahren”, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Er lebt mit seiner Familie in Eckernförde. Im vergangenen Jahr waren Günthers noch in Österreich. “Ich fahre ja gern in die Berge, aber diesmal fällt das weg. Wir wollen mit unseren beiden Töchtern einige Tagestouren in Schleswig-Holstein unternehmen.” Einige dienstliche Termine stehen für Günther auch im Urlaub an. “Ansonsten versuche ich, etwas weniger im Büro aufzulaufen.”

Das waren die Corona-News vom 28. Juni

Schleswig-Holstein: Inzidenz bleibt bei 3,3

21.28 Uhr Schleswig-Holstein meldet am Montag 19 neue bestätigte Corona-Infektionen, das sind 15 mehr als Sonntag. Sieben der 15 Kreise meldeten keine neuen Fälle, die restlichen jeweils einzelne.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt unverändert bei 3,3. Es werden 26 Patienten im Krankenhaus behandelt, 18 davon auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden.

Mecklenburg-Vorpommern meldet eine einzige Neuinfektion

21.10 Uhr Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen bleibt in Mecklenburg-Vorpommern gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, wurde am Montag (Stand: 15.22 Uhr) lediglich ein positiver Testbefund gemeldet. Das war einer weniger als am Vortag und drei weniger als am Montag der Vorwoche.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44 139. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Somit starben im Nordosten seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr 1152 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Die Inzidenz liegt im Land weiterhin bei 2,1 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist nach Sachsen-Anhalt (1,9) der zweitniedrigste Wert aller Bundesländer, der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,6.

In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Rostock-Land wurden in den zurückliegenden sieben Tagen keine neuen Corona-Infektionen festgestellt, so dass dort die Inzidenz 0,0 beträgt. Nur wenig darüber liegen die Mecklenburgische Seenplatte mit 1,2 und Vorpommern-Rügen mit 1,8. Am höchsten ist der Wert im Kreis Ludwigslust-Parchim mit 6,1. Dort war auch die einzige am Montag gemeldete Neuinfektion festgestellt worden.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42 900 Menschen. Derzeit werden 17 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, 8 davon auf Intensivstationen. Der Trend ist rückläufig.

Etwa 871 000 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Knapp 600 000 von ihnen bekamen demnach auch schon die Zweitimpfung, mit der sich nach Angaben von Medizinern die Schutzwirkung deutlich erhöht. Das sind etwa 37 Prozent der Bevölkerung.

41.000 Neue Termine für Erstimpfungen

18.13 Uhr In Kürze werden 41.000 neue Termine für Erstimpfungen im Hamburger Impfzentrum an den Messehallen freigeschaltet, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Die Termine beziehen sich fast ausschließlich auf die beiden Wirkstoffe von Biontech und Moderna und sind sehr kurzfristig – teilweise bereits in der kommenden Woche – angesetzt. Martin Helfrich, der Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass im Juli eine weitere Charge an Terminen im gleichen Umfang freigegeben wird, sagt er dem „Abendblatt“. Insgesamt könnte der Juli ein deutlich besserer Impfmonat werden, da genug Impfstoff vorhanden sein wird, so Helfrich weiter. Im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen ist die Impfpriorisierung aufgehoben, Nachweise sind nicht mehr nötig. Die Terminvereinbarung ist telefonisch unter 116117 und online unter www.impfterminservice.de möglich.

Wie es nach der Schließung des Hamburger Impfzentrums weitergeht

13.20 Uhr: Im Spätsommer soll das Impfzentrum in den Messehallen schließen – wie geht es dann weiter mit Hamburgs Impfkampagne? Auch nach der Schließung sollen sich die Hamburger nicht nur bei Haus- und Betriebsärzten gegen das Coronavirus impfen lassen können. „Aller Voraussicht nach wird dieser zentrale Standort bis August betrieben, auch hoffentlich unter guter Auslastung, dann wird es ein Folgekonzept geben an dezentralen Standorten“, sagte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag. Auch die mobilen Impfteams könnten weiterhin im Einsatz sein. Denn die Behörde stelle sich darauf ein, dass die sehr früh geimpften Menschen in hohem Alter oder mit Vorerkrankungen eine Auffrischungsimpfung brauchen könnten.

Aktuelle Zahlen: So ist die Corona-Lage in Hamburg

11.54 Uhr: Hamburg meldet heute 15 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden elf Neuinfektionen gemeldet, am vergangenen Montag waren es 14.

Die Inzidenz liegt laut der Hamburger Sozialbehörde aktuell bei 9,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert bei 9,347, am vergangenen Montag bei 11,0. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Inzidenz mit 10 an.

Nach RKI-Angaben sind in Hamburg bislang 1590 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 25. Juni). Binnen eines Tages wurde kein weiterer Todesfall erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 77.315 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 75.100 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 25. Juni 36 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 17 Corona-Patienten, 9 davon sind Hamburger.

945.612 Menschen haben in Hamburg bis Sonntag eine Impfung erhalten, 632.437 auch schon eine Zweitimpfung.

Infektionsgeschehen in Niedersachsen weiter niedrig

9.48 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt in Niedersachsen auf niedrigem Niveau. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag wurden 3,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Der Wert blieb im Vergleich zum Sonntag unverändert; es wurden elf neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt in Niedersachsen unverändert bei 5757. Im Bundesland Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 7,2 auf 6,9. In der Stadt Bremerhaven lag die Inzidenz bei 0, in der Stadt Bremen selbst bei 8,3.

Tschentscher kritisiert Regeln für Einreise aus Risikogebieten

7.23 Uhr: Der Ruf nach strengeren Corona-Kontrollen für Urlaubsrückkehrer wird lauter. Mit Blick auf die rasche Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante auch in Deutschland dringen immer mehr Länder-Regierungschefs darauf, Test- und Quarantäneregeln bei der Einreise aus dem Ausland zu verschärfen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kritisierte, dass bei Einreisen aus Risikogebieten derzeit ein einmaliger, einfacher Antigen-Test reiche, um Quarantäne zu vermeiden. „Das ist zu unsicher“, sagte er der „Welt“. Stattdessen sollten alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten grundsätzlich in Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen bei einem negativen PCR-Test aufgehoben werden dürfe.

Ähnlich äußerte sich Berlins Regierungschef Michael Müller. „Sie können schon bei der Anreise kontrollieren: Wer hat den entsprechenden negativen Testnachweis? Und dann hier nach einer bestimmten Quarantänezeit auch mit einem erneuten Test gegenchecken, dass man auch wirklich negativ ist“, erklärte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF. „Es ist schön, wenn die Menschen Urlaub machen können. Aber wir wollen die Gefahren ja nicht zurückbekommen hier nach Deutschland.“

Zuvor hatte schon Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verlangt, dass Urlauber an den Grenzen engmaschig auf Impfausweise und negative Corona-Tests kontrolliert werden. Rückendeckung kam von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil: „Ich unterstütze ausdrücklich die Forderung nach Kontrollen an den Grenzen, ob aktuelle Negativ-Tests vorliegen. Genau daran hat es bislang gemangelt“, sagte der SPD-Politiker der „Welt“ (Montag).

Auch Weil forderte eine zweifache Testpflicht für alle Rückkehrer, die nicht voll geimpft sind. „Auch in Ländern mit vergleichsweise niedrigen Inzidenzen läuft man Gefahr, mit anderen Urlaubern zusammenzukommen, die das deutlich ansteckendere Delta-Virus mit sich tragen“, sagte er. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte schon zuvor gemahnt: „Internationale Reisen dürfen nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen.“