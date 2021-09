Corona in Hamburg: Inzidenz in drei Bezirken deutlich über 100

Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 91,4 (Stand: 31. August) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (79,0) angestiegen. In den Bezirken gehen die Inzidenzen deutlich auseinander: In einigen steigen sie deutlich an, in anderen bleiben sie niedrig. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 23. bis 30. August auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Das Ranking führt in dieser Woche wieder Hamburg-Mitte an. Mit 427 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 141,6 und ist im Vergleich zur Vorwoche (115,1) nochmal deutlich angestiegen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 19.430 Infektionen in dem Bezirk gezählt.

Corona-Zahlen: Inzidenz in Bergedorf steigt deutlich

Dahinter liegt Bergedorf auf dem 2. Rang: Der Bezirk weist aktuell einen Inzidenzwert von 130,51 vor (Vorwoche 88,3. Binnen sieben Tagen sind 170 Neuinfektionen hinzugekommen. Seit Beginn der Aufzählungen gab es in Bergedorf 5864 nachgewiesene Corona-Fälle.

Es folgt Harburg mit 122,18 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Die Woche zuvor lag der Wert leicht darunter (115,1). Vom 23. bis 30. August sind 207 positive Testergebnisse hinzugekommen.

Den 4. Platz belegt aktuell Altona: Mit 244 Neuinfektionen ist der Inzidenzwert in dem Bezirk von 96,9 auf aktuell 88,64 gesunken. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt dort 11.367 Infektionen gezählt.

Hamburg-Nord und Eimsbüttel mit wenigen Neuinfektionen

Wandsbek hat in dieser Woche den 5. Rang inne. Die Inzidenz liegt derzeit bei 85,26, in der Vorwoche lag sie noch bei 66,7. In den vergangenen sieben Tagen kamen in dem bevölkerungsreichsten Bezirk Hamburgs 376 positive Testergebnisse hinzu.

Das könnte Sie auch interessieren: Durchseuchung, Quarantäne, Long Covid: So geht es weiter an den Schulen

Hamburg-Nord hat 145 positive Testergebnisse gezählt. Damit liegt der Inzidenzwert in dem Bezirk aktuell bei 46,09 und bleibt weiterhin niedrig (Vorwoche: 55,9). Insgesamt gab es bislang 11.057 Corona-Infektionen in Hamburg-Nord.

Den letzten Platz belegt in dieser Woche erneut Eimsbüttel: Vom 23. bis 30. August wurden 114 Neuinfektionen gezählt. Damit liegt die Inzidenz bei 42,69. Im Vergleich zur Vorwoche (44,6) ist die Zahl leicht gesunken.